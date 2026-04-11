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Leon GoretzkaImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

El todopoderoso Bayern de Múnich bate con autoridad un magnífico récord de la Bundesliga

St.Pauli vs Bayern Múnich
St.Pauli
Bayern Múnich
Bundesliga

El Bayern de Múnich goleó 5-0 al St. Pauli el sábado. En Hamburgo, el equipo de Vincent Kompany ganó 0-5 y alcanzó 105 goles esta temporada, superando el récord de 101 tantos en la Bundesliga. A cinco jornadas del final, el Bayern mantiene 12 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

El Bayern comenzó dominando y se adelantó en el 9’: Laimer centró desde la esquina y Musiala cabeceó con fuerza para hacer el 0-1.

Con miras a la vuelta de la Champions, Harry Kane descansó y Nicolas Jackson tuvo su oportunidad desde el inicio. El senegalés rozó el 0-2 poco después, pero su disparo desde un ángulo complicado golpeó el larguero.

El St. Pauli apenas inquietó y se salvó del 0-3 cuando Michael Olise falló desde buena posición y Musiala golpeó el poste.

En la segunda parte llegó el festival: Leon Goretzka abrió el marcador con una volea en el segundo palo.

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Acto seguido, Olise sentenció con un zurdazo desde el borde del área al segundo palo: 0-3.

Tras una buena jugada de Musiala llegó el 0-4: el alemán ganó un duelo al borde del área y asistió a Jackson, que marcó a bocajarro. En los últimos minutos, Raphaël Guerreiro cerró la goleada con el 0-5.

Bara Ndiaye, senegalés de 18 años, debutó con el primer equipo del Bayern al entrar como suplente. Está cedido por el Gambinos Stars Africa de Senegal hasta final de temporada.

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