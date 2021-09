El tic-tac y la tortuga Tomasa

Mbappé quiere jugar en el Madrid, al Madrid le interesa el jugador y hace meses dio instrucciones de comprarse una vivienda en Madrid. Suficiente. A partir de ahí, la quinta temporada del culebrón del parisino ha derivado en uno de los mejores "sketchs" de 'Monty Python'. En 'Matrix' se frotaban las manos: “Florentino lo ha vuelto a hacer". Realidad: Todos a bailar al ritmo del emir. Florentino hizo su oferta con el dinero del socio y defendió los intereses de su club. Pero como para todo hay una primera vez en la vida, descubrió que siempre hay alguien más rico y poderoso, capaz de decir "no" donde el resto dice "sí". El PSG ejerció su derecho: no vender. Como contraste, el bochorno de una abrumadora mayoría del periodismo deportivo de este país. Y de fondo, el ridículo espantoso del trompetero de costumbre, del mayordomo mediático que, feliz con su imitación del flautista de Hamelín, construyó un castillo en el aire con la ilusión ajena, inflando a conciencia un globo de medias verdades que se deshinchó. La coartada, convertida en gag del verano, fue puro meme: "Me dicen por la calle, con mascarilla. ‘¡Presi, fiche a Mbappé!’. Yo respondo que tranquilo". Apoyado en esa muletilla y gas corrosivo, repetido como un mantra, el hombre que más trabaja de España dio rienda suelta a su fábrica de 'noticias' de cartón piedra y medias verdades. Inminente. Cuestión de horas. Exclusiva. Líderes. Tic-Tac. Y de fondo, la canción de Teresa Rabal. La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará.

El fichaje interminable, el chicle estirado a conciencia, por el profeta nocturno, acabó en tragicomedia. El lema del Madrid es historia que tu hiciste, historia por hacer. Fetén. El lema del gran comediante es humo que vendiste, humo por vender. Mientras el personal rezaba para que el fichaje se hiciese y la turra acabase, el cruzado mediático de seres superiores insistó en hacer de Mbappé su santo grial. Era su anillo para gobernarlos a todos. Su tesoro. Su mina de oro. Había que percutir. Por tierra, mar y aire. Oferta. Ofertón. Ultimátum. Periodismo, dicen. Mbappé, el señor que no fichó en 2017, ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020, iba a fichar en 2021. ¿Por qué? Pues porque el 'Smigol' de la televisión, el hombre que tiene más fuentes que Arial y Times New Roman, el hombre que hace periodismo -con mayúsculas-, tenía que presumir de share y alimentar su ego. Convencido de que Mbappé lleva cinco años cedido por el Madrid en el PSG y de que el emir tragaría como el resto traga, usó toda la munición y sacó la artillería pesada. Hay que confiar. Guiño al Madrid. Hasta el final hay partido. Inminente. Exclusiva. Líderes. Tic-Tac. Y la tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará.

Que la realidad no altere el relato, que el socio no use el cerebro y que nadie se sienta estafado porque él siempre está al pie del cañón. Si algo pasa, está Xusep. Y si no pasa, también está Xusep. El mundo cambia, Xusep no. No importa la verdad. Tranquilos. No importa la realidad. Tranquilos. No importa Mbappé. Tranquilos. Importa seguir tocando la flauta y que todos sigan la melodía del paje de Hamelín. No importa que el PSG se pueda comprar el Bernabéu con los jugadores, la grúa y el techo retráctil incluidos. No importa que el “fair play” sean los padres. No importa que no haya habido ni un solo jugador del PSG con contrato en vigor que haya logrado salir del club sin el visto bueno catarí. Y no importa alimentar la ilusión de aficionados que, cegados por emoticonos, tuits ridículos y letreros parpadeantes, creyeron que iba a pasar lo que no estuvo ni cerca de pasar. Humo que vendiste, humo por vender. ¿Y ahora, qué? Pues ahora a patalear,a protestar, a recurrir al Tribunal de Luxemburgo, a pedir audiencia ante la ONU y a vender que en enero firmarán al jugador que lleva años cedido en el malvado PSG. Que no pare la fiesta. Que siga el flautista. Tranquilo. Exclusiva. Líderes. Tic-Tac. Y la tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa siempre llegará.

Rubén Uría