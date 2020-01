El sueldo 'europeo' de Nicolás Blandi en Colo Colo

El atacante le inyecta calidad y goles a la plantilla de Mario Salas, que apunta alto en el terreno internacional.

Nicolás Blandi llegó a como el refuerzo más bombástico del mercado chileno. Es más: el Cacique invertirá casi cinco millones de dólares para que sea su centrodelantero.

El pase del tercer goleador del fútbol argentino en la década (hizo 90 en el período 2010-2019 por debajo de los 105 de Santiago Silva y los 94 de Ignacio Scocco) fue adquirida por una cifra que ronda el millón cien mil de la divisa norteamericana -pago al Ciclón-, y el contrato será por tres años.

Según detalló El Mercurio, se llevará a su bolsillo cien mil dólares mensuales (1.200.000 por temporada) en un total de 3.600.000 dólares por concepto de sueldo. Es decir, la inversión total asciende a unos 4.800.000.

En montos chilenos, y por el alza del dólar, Blandi ganará 77 millones de pesos cada 30 días, convirtiéndose así en el mejor pago de todo el fútbol chileno, superando a tops como Beausejour y Paredes.

Con el Tanque, precisamente, compartirá camarín y ataque. El de los 216 goles en Primera División peleará por un lugar en el once, pero el recién llegado lo mira hacia arriba. "No vengo a hacer olvidar a Esteban Paredes, creo que él ha hecho historia en el club y en el país y eso no se borra con nada. Voy a disfrutar y aprender de él", señaló en su presentación que arrancó el viernes por la noche a eso de las 22 horas, después del amistoso contra Godoy Cruz que acabó 2-2.

"Mouche no llevaba ni un mes en y ya me decía que tenía que venir a jugar a Colo Colo. Me habló maravillas del club desde que llegó", dijo de Pablo, con quien jugó en y . De la dupla se esperan goles y asistencias. Cómo no, si el puntero es el más productivo del campeonato y llega uno de sus socios preferidos.

Colo Colo se toma en serio la con un campeón de la misma en la punta de lanza.