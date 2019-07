El Sevilla descarta fichar a Daniel Alves y que salga Banega

Monchi descarta que el brasileño vuelva a Nervión y también la marcha del argentino pese a los rumores que lo relacionan con el Galatasaray y Boca.

El se sigue moviendo en el mercado de fichajes y unas de las posiciones que podría reforzar es el lateral derecho ante las posibles salidas de Aleix Vidal y Corchia pero el director deportivo del club, Monchi, ha descartado para esa demarcación a Dani Alves a pesar de que el brasileño es agente libre tras dejar el .

“Mi relación con Daniel es de amistad, hablo con él muchísimo, el Sevilla no está hoy en la idea de fichar a Dani Alves, el quiere competir en otro tipo de objetivos y campeonatos pero eso no quita que algún día de pueda dar la circunstancia para que vuelva”, comentó el técnico en rueda de prensa.

Por su parte, Monchi también ha descartado la salida de Banega tras las conversaciones que ha mantenido con el argentino durante el verano. El argentino sólo tiene un año más de contrato y ha sido relacionado con el y con una vuelta a Boca pero en el Sevilla lo consideran como una pieza clave.

“No tengo en mente que Banega se pueda ir libre. Éver está super motivado, Banega no ha estado en el mercado en ningún momento y es una pieza fundamental en el proyecto de esta temporada. Me preocupaba esa implicación y lo he visto muy metido y habrá tiempo si su continuidad se prolonga en el tiempo”, indicó.