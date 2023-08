El resumen en vivo del Real Sociedad vs. Girona de La Liga 2023-2024: alineaciones, vídeo, goles y estadísticas

Todo lo que ocurrió en Anoeta, aquí.

La Real Sociedad recibió este sábado al Girona, en el primer partido de ambos en LaLiga 2023-24. El conjunto de Imanol buscaba tres puntos en casa, pero no fue sencillo su duelo ante el cuadro catalán, de gran campaña pasada. En este artículo te vamos a contar todo lo que ocurrió en Anoeta, donde empataron 1-1 por los goles de Take Kubo y de Artem Dovbyk.

FINAL DEL PARTIDO

72' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARTEM DOVBYK!!! Real Sociedad 1-1 GIRONA. ¡¡Debut con gol de Dovbyk!! El ariete ucraniano aprovecha el buen centro de Viktor Tsygankov y ataca el segundo palo de Álex Remiro para mandar el balón al fondo de las mallas. Vaya manera de Artem Dovbyk de debutar y demostrar toda su capacidad goleadora. El delantero ucraniano, fichado en este mercado de verano desde el Dnipro, se estrena en Primera División con un importante tanto a su nuevo equipo.

¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

El conjunto blanquiaul ha firmado una producción de cuatro remates totales, de los cuales solo uno ha ido entre los tres palos: el tanto de Take Kubo en el minuto 5. Apesar de no sufrir ante las llegadas del Girona, los de Imanol Alguacil administran una ventaja muy corta que puede acabar en cualquier momento, lo que deja el resultado muy abierto de cara a la segunda parte.

¡¡Descanso en San Sebastián!! La Real Sociedad toma el camino hacia los vestuarios por delante en el marcador gracias a la diana de Take Kubo, marcando con la zurda en el primer acercamiento de los 'txuri-urdin' al área de Paulo Gazzaniga. Los locales han sabido llegar a los últimos metros del campo, con una presencia especialmente destacada de Mikel Oyarzabal por el costado izquierdo y del jugador japonés por el otro lado del campo. El Girona, por su parte, ha registrado un mayor dominio de balón (más del 60% de posesión), pero no ha sido capaz de poner en apuros a un Álex Ramiro que, más allá de una salida con los puños, no ha tenido que intervenir bajo palos.

¡¡Final de la primera parte en el Reale Arena!!

45' + 1' ¡¡Caída en el área!! Robin Le Normand se queja de un golpe en la cara de Cristhian Stuani. Protestos desde la grada del Reale Arena. El colegiado Hernández Maeso acalma los ánimos con una tarjeta amarilla para cada uno. Así que Cristhian Stuani es el primer jugador del Girona amonestado.



DATO: Míchel Sánchez se convierte en el entrenador que más partidos ha dirigido al Girona en LaLiga (38P 13V 10E 15), superando a sus dos anteriores predecesores, que completaron también una temporada de la competición: Pablo Machín (38P 14V 9E 15D) y Eusebio Sacristán (38P 9V 10E 19D).



DATO: Imanol Alguacil no ha perdido ninguno de sus cuatro duelos como entrenador de la Real Sociedad ante Míchel Sánchez en LaLiga (2V 2E); solo ante José Luis Mendilibar (nueve), Jagoba Arrasate y Sergio González (ocho) ha disputado más partidos sin perder en la competición (cuatro también ante Andoni Iraola y Eduardo Coudet).



14'¡¡Y no hay penalti para la Real Sociedad!! Tras revisar la jugada una y otra vez en el monitor, Hernández Maeso ratifica su decisión y dice que no hay falta de Daley Blind sobre Mikel Oyarzabal.

12'¡¡Y el colegiado Hernández Maeso va a revisar la jugada!! Se acerca al monitor a pie de campo para analizar otra vez la imagen del contacto.

11'¡¡El colegiado ha señalado penalti!! Daley Blind llega con mucha fuerza en la disputa de balón con Mikel Oyarzabal y comete la falta dentro del área.

5' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TAKE KUBO!!! REAL SOCIEDAD 1-0 Girona. La Real no necesita nada para anotar el primero!! Robo en el mediocampo, progresión en carrera de Aihen Muñoz y pase al centro del área. Sin marca, Take Kubo solo tiene que rematar con la pierna izquierda para batir a Paulo Gazzaniga. ¡Llega el primer gol de la temporada para la Real Sociedad! Take Kubo, uno de las piezas claves de la campaña realista del curso pasado, marca en su primer contacto con el balón.





1' En los primeros compases, el equipo vasco parte con Take Kubo por derecha y Mikel Oyarzabal por izquierda, con Carlos Fernández ejerciendo de delantero centrol. Imanol Alguacil platea un sistema ofensivo y con presencia en banda.

¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡YA JUEGAN REAL SOCIEDAD Y GIRONA!

