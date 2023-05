El resumen del Milan vs. Inter de Champions League 2022-2023: vídeo, minuto a minuto, goles y estadísticas

Te contamos todo lo que suceda en el partido que se disputa en San Siro

La ciudad de Milan se paraliza este miércoles para ver como sus dos equipos se enfrentan en las semifinales de la Champions League por un puesto en la final. 'Rossoneros' frente a 'nerazzurris'. Un duelo que acogerá San Siro y que significa el retorno de esta histórica ciudad a la élite del fútbol europeo.

Todos los detalles del Milan vs. Inter de Champions League pulsando aquí

Este curso, los de Inzaghi llevan la delantera en el cara a cara. Han medido sus fuerzas en tres ocasiones, con dos victorias para el Inter (1-0 y 0-3) y una para el Milan. Además, la racha actual también es favorable a ellos: suman cuatro victorias seguidas en Serie A mientras que los de Pioli registran dos victorias y tres empates en sus últimas cinco fechas.

18' ¡Tenemos cambio en el AC Milan! No puede seguir Ismaël Bennacer sobre el terreno de juego y entra Junior Messias. El jugador argelino se retira lesionado. Brahim Díaz moverá su posición a la mediapunta, dejando la zona izquierda para el brasileño.



13' Inicio de ensueño para los aficionados nerazzurris que se han puesto ganando por dos goles antes del cuarto de hora de partido. Si bien el AC Milan tenía un gran registro defensivo en la competición hasta el momento, el Inter Milan ha dado carpetazo a ese lujo con dos golpetazos seguidos que han dejado en evidencia a una zaga que ha dado una gran muestra de fragilidad.



11' ¡Goooooooooooool del Henrikh Mkhitaryan! AC Milan 0-2 INTER MILAN. ¡Abre brecha el Inter Milan! Qué bien entró por el carril izquierdo Federico Dimarco para llegar hasta el costado del área rossonero mandar un centro sobre la frontal que dejaba pasar Lautaro Martínez para que recibiera de cara el futbolista armenio que, con espacio y ante una zaga desconcertada, batía con un gran disparo a Onana.



8' ¡Goooooooooooool del Edin Dzeko! AC Milan 0-1 INTER MILAN. ¡La cazó el bosnio dentro del área para tomar la ventaja para los nerazzurris! Córner que saca Hakan Çalhanoğlu directo a la posición de Edin Dzeko, quien batallaba en el área con Davide Calabria, logrando imponerse a él con un remate estirando la pierna por delante del jugador rossonero y mandando la pelota a la red.



6' Están encontrando muchas dificultades ambos equipos para superar líneas y conectar con sus miembros en la zona de ataque. La consigna de no permitir recibir de espaldas es clara en ambos conjuntos, encimando rápidamente al contrario y no dejándole jugar con comodidad, forzando primer toque y una más que posible pérdida.



4' Primeros minutos de partido de mucho ruido en la grada y pura intensidad sobre el terreno de juego. No se regala un solo balón en el día de hoy, conscientes todos de la importancia de un partido que llevaban esperando mucho tiempo por volver a vivir. Auténtica batalla por el dominio el centro del campo en estos primeros compases de encuentro que, en estos escasos tres minutos, todavía no ha permitido un acercamiento.



1' ¡Arranca el encuentro en San Siro! Primera pelota del partido, y de la eliminatoria, para el Inter Milan.



¡Resuena el himno de la UEFA Champions League en el feudo italiano! Partidazo el que está a punto de dar inicio en la capital de la Lombardía.

¡Qué gran ambiente luce el Estadio de San Siro para este derbi italiano con mosaico europeo! Saltan ya los futbolista al terreno de juego encabezado por el equipo arbitral del extremeño Jesús Gil Manzano.



Recordemos que el encargado de arbitrar este encuentro en el Estadio de San Siro será Jesús Gil Manzano (España). El colegiado extremeño estará respaldado en el VAR por la presencia de Juan Martínez Munuera y Alejandro Hernández Hernández.



