El resumen del Manchester City vs. Sheffield United de la Premier League 2020-2021: vídeo, goles y estadísticas

Guardiola consigue su victoria número 500 como entrenador gracias al tanto de Gabriel Jesús.

El Manchester City ha ganado este sábado al Sheffield United, por la Jornada 21 de la Premier League. El conjunto visitante llegaba con la moral alta después de vencer al Manchester United en Old Trafford hacía pocas horas, pero el cuadro de Pep Guardiola se impuso con un gol de Gabriel Jesus para seguir en lo más alto de la clasificación. El preparador catalán consiguió así su victoria número 500 como técnico. "Me lo acaban de decir, no lo sabía. ¡Es una buena cifra!", dijo en la rueda de prensa posterior.

De la mano de Opta, traemos todo lo relacionado con el partido.

Vídeos del Manchester City vs. Sheffield United de la Premier League

El gol de Gabriel Jesús para el triunfo del City:

Resumen del Manchester City vs. Sheffield United de la Premier League