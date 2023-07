El resumen del Inglaterra Sub-21 vs. Portugal Sub-21, cuartos de final del Europeo sub-21: vídeo, alineaciones, goles y estadísticas

Te contamos todo lo que suceda en el partido que se disputa en Georgia

Los cuartos de final del Europeo Sub-21 enfrentarán a dos equipazos por un puesto en las semis: Inglaterra se mide a Portugal. A priori, los de Lee Carlsey son los favoritos: arrasaron con todo en la fase de grupos logrando el pleno de victorias.

No obstante, para los de Rui Jorge fue algo más complicado, ya que se metieron 'in extremis' entre los ocho mejores por detrás de Georgia logrando cuatro puntos, por lo que sus sensaciones no son tan buenas como las del conjunto que actuará como local.

Este es el once inicial de Portugal

Con este equipo sale Inglaterra buscando un puesto en semifinales