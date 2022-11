El resumen del Chelsea femenino vs. Real Madrid femenino de la Champions League femenina 2022-2023: minuto a minuto, alineaciones, vídeo, goles y estadísticas

El Real Madrid femenino viaja hasta Londres para verse las caras con el Chelsea, en lo que es la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un partido vital para las jugadoras de Alberto Toril, ya que cuentan con 4 puntos en su casillero, los mismos que el PSG, segundo clasificado, por lo que gran parte de sus opciones para avanzar pasan por la capital inglesa.

TODO SOBRE EL CHELSEA VS. REAL MADRID DE LA CHAMPIONS FEMENINA

Eso sí, el reto es mayúsculo, y es que el cuadro blue cuenta sus partidos por victoria hasta el momento, por lo que han de salir con todo las merengues. si quieren conseguir un buen resultado.

¡Y este es el once de Alberto Toril para llevarse la victoria de Londres!

¡Estas son las jugadoras que saltarán de inicio por parte del Chelsea!

Your Chelsea team to take on Real Madrid! 👊#CFCW #UWCL pic.twitter.com/0pxzbFOEhn