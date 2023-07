El resumen de Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en vivo por el Torneo 2023: partido online, minuto a minuto, resultado, goles, videos, formaciones y estadísticas

Los Cruzados buscarán levantar cabeza a costa de los Piratas luego de encadenar una racha de tres derrotas en fila que los tiene fuera de copas.

Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido con la obligación de regresar a los abrazos para no seguir cediendo más terreno en el Campeonato Nacional 2023. Los Cruzados saltan al reducto del Santa Laura luego de cosechar solo una victoria (Deportes Copiapó) en sus últimas diez presentaciones. De hecho, no logran marcar en sus recientes tres encuentros en el torneo, algo que no ocurría desde la temporada 2006 en la era de Jorge Pellicer. En la pasada jornada, los franjeados fueron doblegados por Curicó Unido profundizando aún más la crisis interna del club que terminó con la salida de su técnico, Ariel Holan. El argentino dejó así la escuadra precordillerana en el octavo lugar de la clasificación con 23 puntos, nueve por detrás del líder Cobresal. En total, en su segundo paso, el ex Independiente logró 20 éxitos, 12 empates y 16 caídas, con 77 goles a favor y 61 en contra.

Desde la otra vereda, los Piratas rescataron una igualdad frente a Palestino en el Municipal de La Cisterna. De este modo, el conjunto que entrena Fernando Díaz logró mantenerse en el cuarto puesto con 29 unidades, hilvanando una racha de cinco encuentros en fila sin perder.

