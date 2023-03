El resumen de Reims vs. Olympique de Marsella en vivo por la Ligue 1: partido online, minuto a minuto, resultado, goles, videos, formaciones y estadísticas

El cuadro en el que milita Alexis Sánchez está obligado a triunfar en el Auguste-Delaune II en su objetivo de no ceder el subliderato.

Olympique de Marsella enfrenta al Stade de Reims con la obligación de regresar a los abrazos luego de dejar escapar la victoria contra Racing de Estrasburgo distanciándose aún más del Paris Saint Germain en la cima de la Ligue 1.

El equipo que conduce el croata Igor Tudor lo ganaba por 2-0 en el Orange Vélodrome, con anotaciones de Chancel Mbemba y Alexis Sánchez (de penal), pero en el complemento apareció un inspirado Jean-Eudes Aholou para igualar el cotejo con un fugaz doblete. Con esto, los focenses quedaron a 10 puntos del líder Paris Saint-Germain, a falta de once fechas para el término del torneo galo.

La escuadra que comanda Will Still, en tanto, llega a este choque tras superar por 0-1 en su visita al AS Monaco y ya acumula 19 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. En ese sentido, buscará hacer valer su localía para soñar con alcanzar puestos europeos. De momento, marchan en la octava plaza con 43 enteros, a cuatro del Rennes que cierra el G5.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios y las principales incidencias del partido:

LA PREVIA DE GOAL

Algunos antecedentes:

El Reims ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos contra el Marsella en Ligue 1 (1E), tras mantenerse invicto en sus cuatro previos (2V 2E). El Reims empezó su temporada 2022/23 con una derrota ante el Marsella (4-1).

El Reims ha perdido sus dos últimos partidos en casa ante el Marsella en Ligue 1 (1-3 en abril 2021, 0-1 en abril 2022), pero no ha perdido tres consecutivos en casa contra el OM en la máxima categoría.

El Reims ha ganado sus últimos tres partidos en Ligue 1 y podría encadenar cuatro por primera vez desde enero-marzo 1976 (5). Han conseguido 43 puntos en L1 esta temporada, su mejor registro tras 27 partidos desde 1975/76 cuando acabaron en el top cinco (5º).

Tras empatar contra el Strasbourg la última jornada (2-2), el Marsella podría no ganar en partidos consecutivos de Ligue 1 por segunda vez esta temporada tras el pasado octubre (4).

El Reims ha ganado siete de sus últimos ocho partidos en casa de Ligue 1 (1E), tras no ganar en sus ocho previos (3E 5D).

El Marsella ha ganado sus últimos siete partidos de Ligue 1 como visitante y podría igualar la segunda mejor racha de esta forma en L1 (PSG y Monaco con 8), tras ellos mismos (9 en febrero-agosto 2009).

Marsella (37% - 10/27) y Reims (31% - 8/26) son los dos equipos que han recibido el mayor porcentaje de sus goles en los últimos 15 minutos en Ligue 1 esta temporada.

Alexis Flips podría jugar su partido 50 en Ligue 1, todos con el Reims. El Stade de Reims no ha ganado ningún partido sin él en L1 esta temporada (3E 2D).

Leonardo Balerdi está suspendido para este partido y se perderá su primer partido de la temporada en Ligue 1. El Marsella tiene un 60% de victorias cuando el argentino ha estado presente desde su llegada en 2020/21 (39/65) comparado con el 40% cuando no ha estado (15/38).

El Reims ha conseguido 2.06 puntos por partido en Ligue 1 desde la llegada al banquillo de Will Still el pasado octubre, comparado con el 0.8 con Óscar García esta temporada. Solo Thomas Tuchel (20) ha dirigido más partidos en Ligue 1 antes de sufrir su primera derrota que Will Still (17, racha en curso).

Así llegan ambos clubes al Stade Auguste-Delaune II:

Buenas tardes a todos. GOAL te ofrece en detalle el partido entre Reims y Olympique de Marsella correspondiente a la fecha 27 de la Ligue 1.