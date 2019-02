El recado de Morata al Real Madrid

El delantero del Atlético de Madrid recuerda el penalti que no le dieron contra los blancos y el gol que le anularon en el derbi del Metropolitano.

Álvaro Morata, asistente de Antoine Griezmann en el único gol del Atlético de Madrid en Vallecas, compareció antes los medios en la zona mixta del estadio del Rayo Vallecano y se refirió al penalti que no le sancionaron contra el Real Madrid y al gol que le anularon en el mismo derbi disputado la semana pasada en el Wanda Metropolitano. Aquí, sus frases más destacadas:

GANAR Y ESPERAR A LA JUVENTUS

"Era fundamental ganar aquí y son tres puntos de oro. Parece sencillo ganar aquí, pero no lo es. Ahora llega el encuentro del miércoles y da igual todo lo demás, ya que con la Champions se para todo. Se trata de un gran partido".

DUELO DE EQUIPAZOS

"Nos enfrentamos dos grandes equipos y podía perfectamente ser una final de Champions. Será un partido muy dividido, puesto que son dos grandes conjuntos".

¿SE JUEGAN LA TEMPORADA?

"Queda la Champions, la competición liguera... Nosotros peleamos en todas las competiciones. Somos el Atleti y que ganar todos los partidos".

EL PENALTI ANTE EL MADRID Y EL GOL ANULADO

"Entre unas cosas y otras llevaba un mes sin jugar. Me tocó hacerlo en el Villamarín, en un partido duro y luego ante el Real Madrid. Hoy he podido dar una asistencia y en el anterior partido hice un gol aunque al final no subió al marcador. Y me hicieron un penalti, como también ante el Betis. Podía llevar un gol, dos penaltis y una asistencia y llevo una asistencia".

COSTA Y GRIEZMANN

"Son dos de los mejores delanteros del mundo y me tengo que adaptar a ellos. Soy el último en llegar y me toca adaptarme a ellos".