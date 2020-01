El Real Madrid sobrevive a la sequía de sus delanteros

El equipo de Zidane marca sus últimos ocho goles por mediación de defensas o mediocampistas; no marca un atacante desde hace más de un mes.

Extraña situación la que atraviesa el : después de consagrarse en Arabia Saudí campeón en la Supercopa de , volvió a para ganar a un buen en el Santiago Bernabéu y recuperar, con permiso del FC , el liderato del torneo de la regularidad. Pero lo ha conseguido todo sin el aporte goleador de los que más y mejor lo hacen, firmando este sábado su sexto partido consecutivo sin que sus delanteros celebren ni siquiera uno.

El 2-1 del Madrid al conjunto de Julen Lopetegui llegó por cortesía de Carlos Casemiro, autor de un doblete en la segunda parte para darle unos tres puntos vitales a los blancos. Pero venía el Real de empatar a cero con el Atleti, en la final de la Supercopa, y de ganar 3-1 al , en semifinales, con dianas de Kroos, Isco y Modric, todos mediocampistas. Antes, en el Coliseum Alfonso Pérez, los madridistas se quedaban con la victoria sobre el gracias a los tantos de David Soria (en propia), el defensa Raphael Varane y Modric.

Eso, sumado a los últimos dos partidos de 2019 que acabaron 0-0 (contra el Barcelona en el Camp Nou y ante el Athletic en el Bernabéu), significa que para encontrar el último gol del Real Madrid marcado por un delantero hay que remontarse a mediados de diciembre pasado, cuando los de Zidane empataban sobre la bocina en Mestalla. El 1-1 agónico ante el Valencia, por LaLiga, lo firmó Karim Benzema, aunque lo hacía con el inesperado aporte de ¡Courtois! al ir a rematar el porero belga un saque de esquina.

Pese a este particular dato, el máximo goleador del Real Madrid en la temporada no es otro que Benzema, ausente en los dos partidos de la Supercopa por problemas físicos. El francés, que disputó la última media hora este sábado contra el Sevilla, lleva 16 goles en 25 partidos (todas las competiciones) del presente curso. Detrás suyo aparece otro delantero, un Rodrygo Goes que firmó 6 dianas en 16 encuentros.

Más abajo en esa lista aparecen el defensa Sergio Ramos (5 goles) y los mediocampistas Luka Modric (5), Casemiro (4) y Toni Kroos (4). Además, dos tantos anotaron el defensa Varane, el mediocentro Fede Valverde, y los extremos Vinicius y Gareth Bale. Con un tanto en su haber están Luka Jovic, Dani Carvajal, Isco Alarcón, Eden Hazard, Lucas Vázquez y James Rodríguez.