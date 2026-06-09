El Real Madrid se gasta millones en Mourinho

José Mourinho es el nuevo entrenador del Real Madrid, según anunció el Benfica este martes en un comunicado oficial. Marco Silva, ex técnico del Fulham, le reemplazará en Lisboa.

El club lisboeta confirma que el Real Madrid ha pagado la cláusula de rescisión de 15 millones de euros, lo que permite a Mourinho marcharse antes de tiempo. «The Special One» tenía contrato en Lisboa hasta el 30 de junio de 2027.

Firmará por tres temporadas con el club blanco, donde ya trabajó como técnico. Florentino Pérez lo anunció la semana pasada.

Mourinho llevaba un año en el Benfica, que lo fichó en 2025 procedente del Fenerbahçe. El título de liga fue para el FC Porto de Francesco Farioli, mientras que el Benfica terminó tercero, a ocho puntos del campeón.

Silva, de 48 años, llega libre tras cinco temporadas en el Fulham y firma por dos cursos, con opción a un tercero.

Su fichaje genera debate, pues Silva proviene del Sporting de Portugal, gran rival del Benfica. Anteriormente dirigió al Estoril, Watford, Everton y Olympiacos.