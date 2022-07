El Real Madrid no tiene soluciones a la ausencia de Benzema

El equipo madridista apenas gana y apenas marca cuando el francés no juega

El Real Madrid disputó este domingo su primer partido de la pretemporada ante el Fútbol Club Barcelona y como le ha pasado en la mayoría de los partidos en los que no ha estado Karim Benzema en 2022, el equipo cayó derrotado.

La diferencia entre tener al francés y no tenerle en el campo es abismal. Benzema no es un delantero como otro cualquiera. El galo, además de haberse convertido en uno de los mejores goleadores del continente, es a la vez uno de los jugadores que más hace por el juego de su equipo. El Real Madrid sin Benzema pierde a su nueve y a su diez a la vez, por así decirlo.

Benzema no ha jugado en 9 partidos en este 2022 y el Real Madrid sólo ha ganado tres de ellos: ante el Granada en Liga (1-0 con gol de Asensio) y ante el Alcoyano en Copa del Rey (1-3) y el Elche, también en Copa del Rey en la prórroga (1-2). Solo ha marcado 7 goles en esos 9 partidos y se ha quedado sin marcar en cinco de ellos, exactamente el mismo número de partidos con el que se quedó sin marcar con Benzema en el campo en toda la pasada temporada: 5 de 46. La diferencia es abismal.

¿Cuál es la mejor solución a la ausencia de Benzema?

Hasta ahora es de lo poco que Ancelotti no ha podido resolver. Ni Mariano ni Jovic (ya en la Fiorentina) convencieron ni al staff técnico ni a los madridistas. Borja Mayoral apunta a volver al Getafe y a Juanmi Latasa, delantero que cuajó una buena temporada en el Castilla la pasada temporada, aun no le hemos visto lo suficiente en el primer equipo para saber si puede ser un buen recambio de Benzema. Si el otro día jugó Mariano antes que él, no apostaría mucho por que el madrileño vaya a tener muchos minutos esta temporada.

Habría que buscar soluciones distintas, como la empleada el otro día: poner a Eden Hazard de falso nueve. A Ancelotti parece que es la que más le convence: Hazard durante toda su carrera ha demostrado que tiene gol y calidad de sobra para ejercer de mediapunta y hacer jugar al equipo. No obstante, en el Real Madrid eso no lo ha demostrado aunque en el club hay cierto optimismo con el belga de cara a esta temporada.

Las otras variantes pasarían por situar ahí a Marco Asensio, el cual no tiene asegurado su futuro, y Rodrygo. Ambos fueron importantes en la faceta goleadora la pasada temporada, pero ninguno de los dos es un nueve puro y mucho menos un jugador que sea capaz de unir al centro del campo y al ataque como hace el francés.

La última opción sería acudir al mercado de fichajes. El Real Madrid se ha cansado de asegurar que no tiene intención de fichar jugador alguno más y Ancelotti mismo lo confirmó tras El Clásico. No obstante, no somos nuevos por aquí y todos sabemos que si, por lo que fuera, la temporada no empezase de la mejor manera y hubiera algo de falta de gol, quizás el Real Madrid se plantease un escenario distinto e intentase un fichaje en la recta final del mercado estival. Es sin duda la opción menos probable, pero no hay que descartarla.