El Real Madrid bloquea al Betis: Rafa Marín cuenta para el futuro

El club blanco quiere una cesión de un año en un club de calidad y que sea el cuarto central para la 2024-2025

El Real Madrid y el Real Betis, como informó GOAL la semana pasada, se encontraban en un momento clave en la negociación por el futuro de Rafa Marín. Y tal y como ha podido saber GOAL, la cesión del central andaluz al equipo verdiblanco se ha caído. No irá al Betis.

El conjunto sevillano, por muchos aspectos, era una opción ideal para Rafa Marín y el equipo de Pellegrini tenía intención de hacer una apuesta fuerte a nivel deportivo por el zaguero, pero el cuadro madridista se lo ha puesto prácticamente imposible.

Al Betis no le encajaba económicamente en las condiciones en las que el Real Madrid planteaba la operación (valoran al futbolista en un precio de mercado que no está al alcance de los béticos ni del Villarreal, por poner otro ejemplo) y, sobre todo, el hecho de que el equipo blanco no permitía una opción de compra en la cesión ha acabado con las esperanzas de ver a Rafa de verdiblanco. Era algo inasumible por el proyecto actual del combinado de Pellegrini. De ahí que el Betis activase la opción de Chadi Riad cuando advirtió el plan del Madrid con el jugador y sus exigencias.

El Real Madrid tiene en muy alta estima a Rafa Marín. Es consciente de que es un central de mucho futuro y por ello no quieren desprenderse de él. El jugador va a renovar y solo quieren una cesión de un año en la que el jugador pueda disputar minutos de calidad para que mantenga su proyección y poder estar disponible como cuarto central del primer equipo para la temporada 2024-2025 (recordemos que Nacho únicamente ha renovado por un año).

Como ya explicó GOAL la semana pasada, uno de los principales objetivos es que Rafa Marín pueda estar en la Sub-21 esta temporada, hacerse con un sitio fijo en 'La Rojita' y aspirar a estar en París en los Juegos Olímpicos.