El principal responsable... El Real Madrid lanza una acusación impactante contra Alonso

El Real Madrid está sufriendo mucho las lesiones esta temporada, lo que podría afectar al equipo blanco ahora que la temporada entra en su fase decisiva.

En este sentido, el diario español «AS» ha informado este viernes de que el Real Madrid considera que la causa de la gran cantidad de lesiones que han afectado al equipo esta temporada es una planificación imperfecta durante la etapa del anterior entrenador, Xabi Alonso, en la que el equipo blanco sufrió un aumento considerable y preocupante en el número de bajas.

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El diario madrileño destacó, en un reportaje anterior, que cuando Alonso asumió el mando del Real Madrid, el preparador físico Antonio Bentos fue marginado y relegado a un puesto administrativo de oficina, lo que provocó un cambio en la forma de preparación y la carga de entrenamiento, así como un claro retroceso en la condición física del equipo, especialmente en la segunda parte, con un aumento de las lesiones musculares y el agotamiento.

La forma física ha sido un tema candente dentro del club blanco. El regreso parcial de Bentos, durante la Supercopa de España en Arabia Saudí, fue una clara señal de descontento, y Nico Mehić volvió a la supervisión médica para intentar detener la hemorragia.

«AS» consideró que la mejora en la forma física de jugadores como Valverde y Vinícius se debe a la corrección de los errores de planificación anteriores tras el nombramiento de Álvaro Arbeloa y al regreso de Bentos con plenas competencias, aunque dentro del club se lamenta el «tiempo perdido».