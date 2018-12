El primer cortado de Mario Salas en Colo Colo

El Comandante define cuál será su batallón para el 2019, y ya hay un perjudicado del actual plantel del Cacique.

Mario Salas tendrá a lo menos 4 refuerzos, ya que él mismo como Marcelo Espina han afirmado que el número no excederá los cinco. Por eso es que trabajan en negociar con las futuras incoporaciones, como también informar a los que no seguirán vestidos de blanco.

Uno de ellos es Nicolás Maturana, mediocampista que deberá armar sus maletas para dejar el Estadio Monumental, puesto que el Comandante no lo tiene dentro de la armada alba que desembarcará en Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional.

"Conversé con Marcelo (Espina) y le pregunté si Mario (Salas) contaba conmigo en el club. Me dijo que no, que traerán dos jugadores en mi puesto. Estoy sorprendido, pero cada técnico toma su decisión", aseguró el jugador a Radio Agricultura.

Jugador que también hace una autocrítica de su desempeño en Macul, por lo que espera tener una revancha. "Cuando me dieron la oportunidad en Copa Chile no rendí. Tengo que ver opciones, retomar mi nivel y si me dan la opción de volver a Colo Colo, tengo que romperla", detalló el mediocampista, quien podría recalar en Unión La Calera o Universidad de Concepción.