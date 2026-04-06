El presidente de la CAF viaja a Senegal... ¿Cómo será la acogida en Dakar?

Las repercusiones de la final inconclusa de la Copa Africana de Naciones 2025 continúan, lo que abre un nuevo capítulo de tensiones entre Senegal y Marruecos, después de que la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar el título a Marruecos «sobre la mesa» una amplia ola de indignación en el ámbito deportivo senegalés, así como acusaciones de falta de justicia en la gestión del asunto.

Desde que se anunció la decisión, el fútbol africano vive una crisis sin precedentes, después de que Senegal decidiera presentar un recurso oficial ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), alegando que la retirada de su selección de la final se produjo en circunstancias «de fuerza mayor» que no pueden ignorarse.

En medio de esta tensión, la CAF intentó calmar los ánimos mediante comunicados y declaraciones equilibradas, pero la tensión popular y política en Dakar siguió aumentando, lo que llevó al presidente de la Confederación Africana a intervenir personalmente.

Antecedentes de la crisis

La historia comenzó en una noche tensa en Casablanca, cuando se suspendió la final entre Marruecos y Senegal tras los disturbios en las gradas y los enfrentamientos en el terreno de juego, que terminaron con la retirada de la selección senegalesa, que volvió al campo y ganó por un gol a cero.

Posteriormente, la Comisión Disciplinaria de la CAF decidió declarar a Marruecos ganador por un resultado de (3-0), lo que provocó una protesta oficial de la Federación senegalesa, que consideró la decisión «injusta» y exigió su revisión.

A pesar de que han pasado semanas desde el incidente, la CAF no ha anunciado oficialmente la proclamación de Marruecos como campeón, limitándose a dejar el caso abierto ante el Tribunal Arbitral del Deporte para que este dicte una resolución definitiva.

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Motsibi entra en escena

En medio de este tenso panorama, los medios de comunicación han revelado que el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, ha decidido intervenir personalmente para contener la crisis.

Según ha informado el periodista senegalés Lassana Camara, Motsepe llegará a la capital, Dakar, en las próximas horas, en una visita oficial destinada a calmar los ánimos y abrir vías de diálogo con los responsables senegaleses.

Se espera que el presidente de la CAF se reúna el martes con varios responsables de la Federación Senegalesa de Fútbol y representantes del Gobierno, en un intento por restablecer la confianza entre ambas partes y allanar el terreno antes de emprender nuevas acciones legales.

Mensaje de apaciguamiento desde El Cairo

Motsibi ya había insinuado esta visita durante la rueda de prensa que ofreció en El Cairo el pasado 29 de marzo, tras la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF, y afirmó que trabajaría para «arreglar lo que se pueda arreglar» mediante visitas tanto a Senegal como a Marruecos.

En aquel momento declaró: «No permitiremos que el fútbol provoque tensiones en la relación histórica entre los pueblos marroquí y senegalés».