El polémico pedido de Nahitan Nandez que complica su futuro en Boca

El representante del volante uruguayo reconoció la oferta de Cagliari y "apuró" a la dirigencia Xeneize para que eleve su salario si la rechaza.

Nahitan Nandez es el jugador de Boca más buscado por estas horas. Al interés del Cholo Simeone para llevarlo a Atlético de Madrid, se sumó en las últimas horas una oferta concreta de Cagliari que la dirigencia Xeneize ya tiene en su poder, a través de su representante.

Y fue Pablo Betancur quien decidió "apurar" la negociación pero no solo para cerrar la transferencia, sino por una mejora contractual en caso de que sea rechazada. "si no lo venden, Nández tiene que ser el mejor remunerado. Como su representante digo que tiene que ser el mejor pago. Él tiene un gran compromiso con el club", afirmó el empresario, para luego contar que "me reuní con Angelici y le dije que hay una oferta concreta de Cagliari. Si se queda, quiere ser mejor remunerado, sino tienen que dejarlo salir”.

"Yo no salí a buscar club por respeto a Angelici y al club, pero hay que ver hasta dónde pueden hacer el esfuerzo", declaró en una entrevista a TyC Sports. De todas maneras, remarcó la sed de revancha del charrúa y hasta admitió que "hay equipos que, llegado el caso, podrían dejarlo seis meses. La cláusula es accesible pero no vamos a activarla".