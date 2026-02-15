El niño prodigio olvidado: por qué Roony Bardghji ha desaparecido de los planes de Hansi Flick para el Barcelona

Las cifras son desalentadoras para el internacional de 20 años. En los 12 partidos que ha disputado el Barcelona desde principios de año, Roony solo ha participado en cinco. Aún más preocupante es el desglose de su tiempo de juego: ha acumulado apenas 160 minutos sobre el terreno de juego de los 500 posibles en todo el año natural. Para un jugador de su calibre y potencial, la falta de participación durante un comienzo «frenético» de 2026 sugiere una desconexión significativa entre su estado de forma actual y las exigencias del primer equipo.

Un patrón recurrente de inactividad

No es la primera vez que el sueco se ve relegado al papel de espectador esta temporada. Entre el 9 de noviembre y el 2 de diciembre se produjo una sequía similar, cuando no disputó ni un solo minuto contra el Celta de Vigo, el Athletic Club, el Chelsea, el Alavés y el Atlético de Madrid. Aunque recuperó brevemente un puesto en la rotación tras ese periodo, llegando incluso a ser titular en dos ocasiones, el impulso se ha evaporado por completo. La «desaparición» se está convirtiendo en una tendencia preocupante para un jugador que necesita minutos constantes para continuar su desarrollo en uno de los entornos más exigentes del mundo.

Incluso cuando sale al campo, sus apariciones han sido fugaces. En sus recientes apariciones contra el Real Oviedo y el Mallorca, se vio limitado a poco más de diez minutos por partido, sirviendo esencialmente como un relleno al final del partido en lugar de una verdadera opción táctica. Para Roony, la lucha por volver a entrar en el equipo se ve agravada por lo que hay en juego en la actual campaña del Barça, en la que cada punto y cada partido de copa se sienten como una encrucijada para el proyecto en evolución de Flick en Cataluña.

El problema de Lamine Yamal

El elefante en la habitación para Roony es el ascenso meteórico e innegable de Lamine Yamal. Ocupando la misma posición preferida en la banda derecha, Yamal se ha convertido en un pilar intocable del once inicial del Barcelona. El joven prodigio nacido en Mataró es un fenómeno que rara vez descansa, y Flick lo alinea incluso en los partidos de la Copa del Rey, donde normalmente se esperaría una rotación. Mientras Yamal siga destrozando las defensas, el camino hacia la alineación titular seguirá estando bloqueado para el joven sueco.

El reto de competir con Yamal quedó perfectamente ilustrado durante la reciente derrota en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, donde el adolescente siguió siendo el centro del ataque incluso ante la fuerte presión del equipo de Diego Simeone. Según se informa, Roony es muy consciente de la jerarquía y, hay que reconocerlo, el jugador nunca ha expresado públicamente su frustración. Por su parte, Flick sigue elogiando al sueco en las ruedas de prensa, manteniendo que sigue siendo un miembro valioso de la plantilla a pesar de la falta de pruebas en el campo.

Obstáculos estratégicos y rumores de traspasos

Más allá de la competencia interna, los intereses estratégicos del Barcelona en el mercado de fichajes también proyectan una larga sombra sobre los jugadores secundarios de la plantilla actual. El club está constantemente vinculado con refuerzos de élite para reforzar su línea de ataque, lo que reduce aún más el espacio disponible para desarrollar el talento. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se refirió recientemente a los rumores sobre uno de esos objetivos, afirmando: «Julian es un jugador bajo contrato con el Atlético de Madrid y está contento. Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharlo, y eso es todo».

A pesar de la firme postura de Cerezo, el mero hecho de que el Barça esté buscando delanteros de talla mundial como Julián Álvarez pone de relieve la dificultad a la que se enfrenta Rooney. Para mantener su estatus en el Estadi Olímpico, debe demostrar que puede ser una alternativa viable a los titulares. En estos momentos, se encuentra en una situación de espera, a la espera de que una lesión o un bajón drástico en el rendimiento de los que le preceden le brinde una oportunidad que parece más lejana cada semana que pasa.

La rigidez táctica de Flick, en el punto de mira

La falta de rotación y la continua omisión de jugadores como Rooney ha empezado a ser objeto de escrutinio, sobre todo cuando los resultados no acompañan al Barcelona. Tras la abultada derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, Flick ha tenido que responder a preguntas sobre su sistema y su dependencia de un grupo reducido de jugadores. El entrenador se ha visto obligado a defender sus decisiones y ha admitido: «No jugamos bien. Tenemos que ir al segundo partido. Será muy difícil, pero vamos a luchar. En el descanso hablamos de las diferentes situaciones y de que teníamos que hacerlo mejor. No vimos al equipo que quiero ver en la primera parte. Pregunto por qué es fuera de juego. No sé qué han decidido. Tenemos que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo».

La frustración de Flick es evidente, pero su renuencia a recurrir a Roony en estos momentos de crisis sugiere una falta de confianza en la preparación actual del jugador. Con la vuelta en el Camp Nou en el horizonte y la lucha por el título en pleno apogeo, el entrenador alemán se mantiene firme en su postura. Para Roony Bardghji, el reto sigue siendo sencillo, pero increíblemente difícil: encontrar la manera de hacerse indispensable durante los pocos minutos que se le conceden, o enfrentarse a un futuro en el que su «desaparición» se convierta en una característica permanente de su carrera en el Barcelona.