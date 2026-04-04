El NEC no comete ningún error y aprovecha al máximo la pérdida de puntos del Ajax

El NEC logró un gran resultado el sábado por la noche en la lucha por el segundo puesto de la VriendenLoterij Eredivisie. A domicilio ante el Excelsior, el equipo de Dick Schreuder se impuso por 0-2. Los de Nimega están ahora empatados a puntos con el Feyenoord (53 puntos), aunque el club de Róterdam aún tiene que jugar este fin de semana contra el FC Volendam.

En Róterdam, Tjaronn Chery y Virgil Misidjan formaban parte «como de costumbre» de la convocatoria del NEC. Ambos tuvieron que tramitar su permiso de trabajo esta semana a raíz del «pasaportegate».

En los primeros quince minutos, ambos equipos tuvieron una gran ocasión. Por parte del equipo de Róterdam, fue Lennard Hartjes quien se topó con Gonzalo Crettaz. En el NEC, Sami Ouaissa no logró superar a Stijn van Gassel.

Mientras que a Gyan de Regt se le impidió marcar en dos ocasiones, el NEC sí logró ver puerta. Bryan Linssen regateó a Van Gassel tras un pase en profundidad y remató desde un ángulo complicado.

En la segunda parte, el equipo de Ruben den Uil siguió creando ocasiones. Un cabezazo de Casper Widell fue fácil de atrapar para Crettaz, pero un intento posterior de Derensili Sanches Fernandes fue mucho más difícil de parar.

Justo cuando el Excelsior parecía a punto de empatar, los de Nimega marcaron el 0-2 al contraataque. Basar Önal recibió un pase de Ouaissa y remató con maestría.