El mural de Messi que GOAL y el Grupo Artístico Boedo hicieron en Buenos Aires

Junto al Grupo Artístico armamos un mural para homenajear en Buenos Aires al capitán campeón del mundo. Conoce la historia y dónde encontrarlo.

"Pato, esto lo quiero hacer con Messi". El capitán de Argentina estaba jugando el mejor mundial de su vida a los 35 años cuando el creador de contenidos y artista, @Chulengol, me propuso a mí, Patricio Tarruella, editor jefe de GOAL en Español, la posibilidad de realizar una obra de arte que homenaje al 10 albiceleste mientras me mostraba un paredón ya realizado con la imagen de Diego Maradona. Perdón la autorreferencialidad, pero este proyecto necesita un contexto. O tal vez no tanto.

La apuesta era grande, con Chulen comenzamos a trabajar meses antes en otro tipo de contenidos (de video) para las redes sociales de GOAL y un mural era algo que no se nos había cruzado. Pero teníamos la seguridad y la confianza de que la historia mundialista iba a terminar de la mejor manera, valía la pena el intento. Luego de conseguir la aprobación de Lucas Bertellotti, director de la edición en español del sitio, comenzamos a cranear esta idea en conjunto.

Ya con Argentina consagrada en Qatar, Chulen convocó a sus compañeros del Grupo Artístico de Boedo, con los que trabajó para crear el mosaico en honor a Diego Maradona, y empezaron a idear y bocetar el homenaje a La Pulga con la idea de que esté presente en un espacio público y pueda trascender en el tiempo.

El proyecto implicaba cientos de cerámicas, un fondo que hacía alusión a la bandera argentina y unos firuletes porteños dorados que representen la ciudad y la consagración mundialista. Faltaba lo más importante, encontrar un lugar en dónde plasmar este arte.

Luego de charlas con el grupo artístico, la comuna 5 de Buenos Aires, que corresponde a los barrios de Almagro y Boedo, ofreció una pared en la llamada "Mini" plaza Constitución. Ya teníamos el lienzo para el mosaico y había que poner manos a la obra.

El mosaico tardó tres meses de trabajo en realizarse, entre 12 jornadas de montaje y 3 de pintura. Para crearlo se usaron 168 azulejos, 20 litros de pintura, 30 kilos de adhesivo cementicio y 10 de pastina. En marzo de 2023, comenzó su colocación y se inaguró junto a los vecinos del barrio.

El mural de Messi en Mini Plaza Constitución puede encontrarse en Constitución 3355 entre las calles Virrey Liniers y Sánchez de Loria, barrio de Boedo. Ciudad autónoma de Buenos Aires.

Podés encontrar otras obras del Grupo Artístico Boedo en su Instagram: @artisticoboedo