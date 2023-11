El misterioso caso de Arda Güler, el crack de Youtube: ¿por qué Ancelotti no hace debutar a la estrella turca del Real Madrid?

Quienes vieron vídeos suyos en Internet aseguran que es un fenómeno; ¿por qué todavía no se estrena como madridista?

Habrá que pensar que ya hay 'caso Arda Güler'. Y es que sobra misterio en torno a la figura del futbolista turco del Real Madrid. Otro día más en el banquillo y otro día más sin calentar. ¿Por qué Ancelotti no hace debutar a la estrella otomana que llegó el pasado verano procedente del Fenerbahce?

En la goleada al SC Braga de este miércoles en el Bernabéu, pasó algo que no muchos esperaban que pasara: que Arda Güler vuelva a mirar todo el partido desde el banquillo, como ante el Rayo Vallecano el domingo pasado. Ni con el partido resuelto antes de tiempo salió a calentar el que dicen que es un crack turco (así lo afirman quienes vieron muchos vídeos suyos en Youtube). Algo raro hay con el ex del Fenerbahce. El que sí debutó fue Nico Paz, el internacional argentino del Real Madrid Castilla que nació en Tenerife y que es hijo del ex futbolista Pablo Paz.

El Madrid de Ancelotti no es el de Mourinho, ese que ganaba sus partidos por goleada. En ese sentido, el 3-0 de la segunda parte, faltando incluso más de media hora para el final, se antojaba como el escenario ideal para que Arda supiera qué es ser futbolista del Real Madrid. Pero no un futbolista de entrenamientos, concentraciones y convocatorias. Evidentemente, lo de saltar al césped vestido de corto tendrá que esperar. Si no salió en ese contexto, ¿en cuál lo va a hacer?

Ancelotti confirmó hace varios días que el chico está listo para debutar y, de hecho, lo incluyó en la convocatoria para recibir al Rayo Vallecano, por la Jornada 12 de LaLiga. "Ha empezado esta semana a entrenar con el equipo. Mañana va a estar en la convocatoria. Poco a poco va a tener minutos", decía Ancelotti en sala de prensa previo al Rayo. Sin embargo, y a pesar de que al Madrid le faltaron ideas en ataque durante el empate sin goles contra el cuadro de Vallecas, el italiano decidió que Güler mirara todo el encuentro desde el banquillo.

Se esperaba entonces que Arda pudiera debutar ante el Braga, con el turco habiendo entrado también en la convocatoria y el Madrid necesitando solamente un punto para avanzar a octavos de final de la Liga de Campeones. Pero ni así.

Quién es Arda Güler, el crack de Youtube que el madridismo quiere ver

Se trata de un centrocampista turco de 18 años, de corte ofensivo, que ya lucía el '10' en la camiseta del Fenerbahce. Sus jugadas, las que se ven en vídeos pero que no se pudieron comprobar todavía en el Madrid, son para enmarcar. A juzgar por esas imágenes, Arda es un elegido; uno de esos tocados por la varita, capaz de hacer lo que le plazca cuando tiene el balón en sus botas.

En la temporada 2020/21, todavía con 16 años, apareció por primera vez en las convocatorias del primer equipo. Dos años después, puede presumir de haber sumado en 2022-23 35 partidos entre todas las competiciones, registrando seis goles y siete asistencias entre la Liga Turca, la Copa de Turquía (competición que ha ganado esa campaña) y la UEFA Europa League.

Además, ya tiene experiencia como internacional. Jugó 10 partidos con la Selección de Turquía Sub-17 y dio el salto a la absoluta, con la que es un habitual desde septiembre de 2022. En definitiva, Arda Güler, según dicen, tiene el futuro del fútbol a sus pies y está llamado a ser una de las estrellas de la próxima generación. Habrá que esperar para ver si es cierto.