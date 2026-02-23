El mejor once de todos los tiempos de Pep Guardiola: ¿es este el equipo ideal definitivo de un entrenador?

En medio de un frenesí de desplazamiento en las redes sociales dedicadas al fútbol, un breve vídeo tiene a los aficionados gritando, riendo y escribiendo furiosamente «sujeta mi cerveza».

«Pep Guardiola sería capaz de formar el mejor once de cualquier otro entrenador basándose en los jugadores que ha utilizado», afirma Ed Hindle, presentador de FanZone de GOAL, mirando directamente a la cámara.

No se detiene ni un segundo para respirar.

«El mejor portero que ha existido jamás... Manuel Neuer, del Bayern de Múnich».

«Uno de los mejores laterales derechos de la historia... Dani Alves».

«Dos centrales... Piqué y Kompany».

«Lateral izquierdo... Philipp Lahm».

Luego viene el centro del campo.

«Xavi, Iniesta, Busquets. Vale, no hay duda. El mejor mediocampo del mundo».

Y la delantera, que sobre el papel parece ilegal:

«Lionel Messi, Robert Lewandowski y Thierry Henry».

El presentador se inclina hacia delante, con los ojos muy abiertos, y suelta la bomba:

«Nómbrame un equipo mejor. Nómbrame otro entrenador que pueda construir un equipo mejor que ese».

Eso es todo. Sin estadísticas, sin formato de debate, solo propaganda sin filtros de Pep envuelta en 34 segundos de puro caos.

El vídeo termina con ese reto, dejando a miles de espectadores haciendo exactamente lo que el presentador quería: intentar frenéticamente (y en su mayoría sin éxito) nombrar un once mejor de entre los trofeos de cualquier otro entrenador.

Estés de acuerdo o no, una cosa es segura: el once inicial de todos los tiempos de Guardiola se ha convertido en el nuevo referente en la interminable discusión sobre «quién tenía los mejores jugadores»... y las respuestas ya están que arden.