El mejor día en la carrera de Zidane

El entrenador del Real Madrid, campeón del mundo con Francia en 1998, se queda con LaLiga ganada recientemente con los blancos.

Zinedine Zidane , entrenador del , aseguró que ganar 2019/20 con los blancos "fue el mejor día" para él. En el marco de la presentación de su nuevo proyecto social, 'Zidane Five Club', el preparador francés comentó que "cuando ganamos esta Liga fue de verdad el mejor día de mi vida profesional. Fue muy difícil ganarla".

"Los objetivos son siempre los mismos, hay que ganarlo todo. Pero es cierto que por no haber ganado la Liga desde hace siete u ocho años [NR: los dos últimos títulos del Madrid fueron en 2012 y 2017], habíamos situado muy alto este objetivo. Después del confinamiento, sin saber si podríamos jugar de nuevo, haber vuelto a la Liga, haberla terminado y haberla ganado, fue el mejor día para mí. Prácticamente el mejor día de mi vida. Incluso aunque queramos decir que la Champions es lo más, y es magnífica, no quiero comparar. Cuando ganamos esta Liga fue de verdad el mejor día de mi vida profesional. Fue muy difícil ganarla", señaló.

En cuanto a su futuro, Zidane dijo ser "atípico". "No tengo un plan de carrera. Simplemente disfruto de entrenar cada día igual que cuando era jugador. Y cuando no sea así y haya que hacer otra cosa, haré otra cosa", confesó.

Sobre el proyecto "Zidane Five Club", señaló: "Este es un proyecto que gira alrededor de los jóvenes. Siempre es interesante. Tenía algo que decir. Lo más importante es no perder nunca de vista la diversión y el juego, pero en el proyecto hay otras cosas. Esto consiste en la academia, los niños, enseñarles cosas, cambiar un poco los códigos. Estoy cansado de que me digan que el defensa central sólo tiene que ser defensa central. También puede ir arriba y jugar en una posición de ataque. Vamos a ponerlo todo patas arriba, va a ser interesante. Es un proyecto social. En los barrios, cuando yo era pequeño, no era fácil ni había toda esta infraestructura. Los niños, cuando vienen de los barrios y llegan aquí, se lo creen".

En cuanto a entrenar un día a la Selección de , reconoció: "Ya se verá. Lo dije aquí hace años: 'si soy entrenador, ¿por qué no ser un día seleccionador de Francia?'. No es nuevo. Incluso Deschamps lo sabe, él mismo lo ha dicho. Todos tenemos una historia y la mía con la selección de Francia fue bonita hasta el último partido. Con altos y bajos, pero fue bonita. Si un día tiene que continuar, lo hará. Pero eso no toca ahora. Pasará cuando tenga que pasar".

Y sobre entrenar en la , contestó: "No puedo responder a esta pregunta. Si no tengo un plan de carrera, no he pensado en eso. Pienso en el día a día".