El Madrid se enreda con Ceballos

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid se ha metido en un pequeño lío con Dani Ceballos. El sevillano, que volvió el año pasado de su cesión en el Arsenal, estaba llamado a ser un futbolista importante en el centro del campo del Real Madrid. Ancelotti confiaba en él y volvía más maduro tras sus dos temporadas en Inglaterra. Sin embargo, nada ha salido según lo esperado y ahora el Madrid se puede ver obligado a malvenderlo. Termina contrato en 2023 y, si no le dan salida este verano, se marchará gratis el que viene.

Es una situación comprometida para el club, que se gastó 16,5 millones en 2017 para firmarlo. Si bien ha recuperado parte de la inversión con su préstamo al Arsenal, el negocio no ha terminado de funcionar. Ni con Zidane ni con Ancelotti ha jugado con regularidad. Lopetegui y Solari le dieron más protagonismo, pero ambos técnicos duraron apenas unos meses. Ha vestido de blanco durante tres temporada, pero apenas suma 63 partidos (2.896 minutos). En los gunners, en dos cursos, disputó 77 (4.711 minutos). Todo ha sido aún más complicado este año, en el que es el segundo futbolista de la primera plantilla que menos ha jugado (75 minutos) solo por detrás de Vallejo (14). Su lesión de tobillo el verano pasado en los Juegos Olímpicos, agravada por intentar forzar la recuperación, ha terminado marcando su temporada. Estuvo de baja hasta enero y, a pesar de que Ancelotti tenía en mente contar con él, la situación no ha acompañado.

Esta situación complica al Madrid que, si finalmente lo vende en el próximo mercado, deberá hacerlo por un precio muy inferior al que marca su valor de mercado (15 millones según "Transfermarkt"). El no haber jugado prácticamente nada esta temporada y el que acabe contrato en 2023 influyen directamente en su venta. Esto, sin embargo, es muy beneficioso para el futbolista, que tiene 'la sartén por el mango' para decidir su futuro este verano o el que viene.

Ceballos decide y el Betis espera

Según ha podido saber Goal, Ceballos no tiene prisa en decidir. Todavía no ha recibido ninguna llamada por parte del Madrid y sabe que, tal y como están dispuestas las piezas sobre el tablero, tiene la partida controlada. Además, todavía faltan un par de meses para final de temporada y será importante ver cómo acaba. Ya ha recibido tímidos contactos por parte de clubes que quieren conocer su situación, pero se centra en acabar bien el año y decidirá a medida que se acerque julio. En caso de marcharse, la hipótesis más probable ahora mismo, está en disposición de negociar con el club una salida a la baja. Si no es posible, todavía podría acabar su contrato de blanco jugando un año más para marcharse libre en 2023. Sería entonces cuando tendría plenos poderes en su futuro.

El aspecto que más va a tener en cuenta para tomar la decisión definitiva es el poder sumar los máximos minutos posibles. Quiere volver a sentirse importante y a jugar con regularidad. Además, está el Mundial en el horizonte y sabe de primera mano que Luis Enrique lo tiene muy en cuenta como ya demostró el seleccionador hace unos años. Aunque lo va a tener difícil porque España cuenta con muchos futbolistas en su posición, quiere agotar sus opciones.

Expectante, analizando desde fuera pero con interés la situación, está el Betis. Los verdiblancos están encantados con la idea de repescar al futbolista, formado en su cantera y al que hicieron debutar en primera en 2014. El año pasado estuvo cerca de completarse la operación, pero hubo problemas en la planificación deportiva del Betis que impidieron que se cerrase. En esta ocasión, teniendo en cuenta que el precio sería incluso menor, está dispuesto a volver a intentarlo. "Sigo diciendo lo mismo, tarde o temprano, no sé cuándo, los caminos del Betis y Ceballos se cruzarán. ¿Cuándo? No lo sé, ya veremos, pero tarde o temprano será así", afirmó Antonio Cordón, director general deportivo del Betis, en Radio Marca hace unos días. Son las mismas palabras que pronunció en 2021 antes de que el fichaje de Ceballos saltase por los aires.

La situación es propicia para que esta vez pueda darse. En lo económico, es una operación 'asequible' si todos ponen de su parte. En lo personal, Ceballos estaría encantado de volver a Sevilla, cerca de su familia. Solo faltaría que el Betis sea capaz de clasificarse para competición europea. Esto sería un plus en lo deportivo que ayudaría a Dani a tomar la decisión.

Aunque todavía en esta etapa los actores se mantienen en espera, todo debería solucionarse en los próximos meses. Hay buen entendimiento entre Madrid y jugador por lo que parece difícil que pueda haber algún problema entre ambos para llegar a un acuerdo. De momento, todos quieren acabar de la mejor forma posible la temporada y, a partir de ahí, se decidirá. Uno de los muchos frentes que tiene abiertos el club blanco, aunque menos problemático que la mayoría.