El laberinto de João Félix y las aristas de su contrato

La situación del portugués se ha enquistado, ha perdido protagonismo y varios medios indican que quiere irse

João Félix valora irse del Atlético de Madrid. Si hace 24 horas 'RTVE' informaba de que el juagdor le había expresado ese deseo al club, ahora 'Marca' insiste en que el luso estudia cambiar de club, si no cambian las cosas, con vistas al próximo merdado de invierno. En lo que va de temporada, los números de João Félix no son precisamente buenos: 11 partidos disputados, 0 goles y 3 asistencias. Comenzó el curso con un partidazo ante el Getafe, pero su estrella se ha ido apagando poco a poco. Simeone, que se autoinculpó de la frustración que pueda tener el luso por su falta de minutos, está dando más minutos a otros delanteros. Félix parece atrapado en su particular laberinto. Su rol es secundario. El mismo papel tiene con su selección. Aunque todo apunta a que estará convocado para el Mundial, su estatus con Portugal es el de suplente, porque Fernando Santos prefiere a Jota, Cristiano o Guedes.

La postura del Atleti. Aunque diferentes medios aseguran que João Félix desea abandonar el Atlético, desde el club se niega la mayor y se explica que nada ha cambiado respecto al pasado verano, donde se recibieron ofertas económicas por el portugués, siendo todas rechazadas. Cabe recordar que João fue una inversión importantísima del club, una apuesta personal de Miguel Ángel Gil Marín, que decidió firmarle un contrato por seis temporadas de duración, abonando nada más y nada menos que 127 millones de euros al Benfica, lo que convirtió a João Félix en el fichaje más caro de la historia colchonera. Precisamente por eso, en el Atlético siguen insistiendo en proteger su inversión y no ven un hipotético traspaso. Ni en enero, ni en junio. Fuentes oficiales del Atlético insisten: No está en venta.

Las aristas del contrato de JF. En todo caso, tanto si João Félix ha pedido salir como si no, la salida del portugués del Atleti no sería nada sencilla. Primero, porque tiene contrato en vigor. Segundo, porque tiene una cláusula de rescisión prohibitiva, de 350 millones de euros. Tercero, porque todavía faltan por amortizar unos 64 millones de euros de su fichaje. Y cuarto, porque si su agente Jorge Mendes es capaz de activar su salida, tendrá que traer una oferta que supere los 100 millones de euros, para que el Atlético no pierda dinero con la operación. Una cantidad que, al fin y al cabo, apenas está al alcance de los clubes de la Premier y de los "clubes-estado".

Futuro en 'stand by'. En el Atlético confían que la situación se pueda reconducir, niegan que el jugador pueda salir y esperan que Félix cuente para Simeone y logre revertir el momento actual. En todo caso, si el jugador realmente desea salir del Atleti, no lo tendrá fácil. En los últimos meses su valor de mercado se ha devaluado y parece complicado que llegue una gran oferta por él. Y menos, después de un Mundial en el que todo apunta a que será suplente. Si João realmente quiere irse, no lo va a tener nada fácil. Jorge Mendes suele salirse con la suya, pero a lo largo de estos casi cuatro años, cada vez que ha llegado una oferta por Félix, la respuesta de Gil Marín siempre ha sido tajante: un "no" rotundo. Veremos qué depara el futuro, si Félix vuelve a contar para Simeone y qué ofertas llegan este enero por un jugador que, ahora mismo, no es titular indiscutible en el Atlético de Madrid.