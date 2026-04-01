El jugador marroquí se disculpa: «He cometido un error... pero no dudéis de mi amor»

Shadi Riad, defensa de la selección de Marruecos, ha pedido disculpas a la afición de los Leones del Atlas tras «cometer un error», según sus propias palabras, al dar «me gusta» a unas fotos de las celebraciones de Senegal por el título de la Copa Africana de Naciones 2025.

A pesar de la decisión de la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar a Marruecos el título continental de forma honorífica, Senegal decidió llevar el caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y, además, celebrar la conquista del título en dos ocasiones, en sus partidos amistosos durante el parón de marzo, contra Perú y Gambia, respectivamente.

Varios jugadores de la selección marroquí se vieron envueltos en una tormenta mediática tras interactuar con las publicaciones de sus compañeros de la selección senegalesa.

Según el sitio web marroquí Hesport, la crisis estalló después de que varios jugadores marcaran con «Me gusta» las publicaciones de las estrellas de la selección de Senegal durante sus celebraciones por el título, en la ceremonia celebrada en el Stade de France, a pesar de que la legitimidad de la coronación sigue siendo objeto de una disputa legal internacional.

El sitio web señaló que las imágenes difundidas mostraban la implicación de estrellas como Ismail Sibari, Chadi Riad y Elias Ben Seghir, junto a Samir El Morabit, Osama Terghaline y Yassin Kichta, en este asunto, lo que intensificó las críticas de la afición hacia ellos.

Después de que Sibari aclarara que había dado «me gusta» a las fotos por error, le tocó el turno a Shadi Riad para aclarar su postura.

Riad escribió en su cuenta de Instagram: «He cometido un error, pido perdón y comprendo la decepción del pueblo marroquí».

El defensa del Crystal Palace añadió: «Llevo defendiendo esta camiseta desde los 14 años, así que no dudéis ni por un momento de mi amor por este país. Siempre Marruecos».