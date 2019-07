El japonés Hiroki Abe ficha por el Barcelona

Hiroki Abe ha sido fichado por el . El Kashima Antlers, su club en , ha anunciado que el mediapunta nipón de 20 años formará parte del club azulgrana las próximas temporadas. El joven es una de las mayores promesas del país y llega a Barcelona unas semanas después de que el anunciase el fichaje de Takefusa Kubo, que en su día fue canterano en la Masía pero que ha terminado vistiendo de blanco, un movimiento muy criticado a la directiva de Bartomeu ya que se considera que tendrían que haber hecho más por convencer al chico.

Abe ha disputado la con Japón y se vendrá a antes de terminar la temporada futbolística en su país. Lo más probabl es que pase a formar parte del segundo equipo aunque haga la pretemporada y pueda enternar bajo las órdenes de Valverde. "Tengo un fuerte deseo de desafíos nuevos en el FC Barcelona", explicó el jugador para justificar su marca. "Basado en la experiencia del Kashima, iré buscando mi fútbol día a día, o momento a momento", añadió el jugador.

Abe ha sido seguido durante meses por el Barcelona y es del gusto personal de Jose Mari Bakero, que fue quien aconsejó el traspaso del jugador. Abe ya sabe lo que es jugar contra el Real Madrid, pues formó parte del Kashima Antlers que jugó contra los blancos en la última edición del . De hecho, su equipo se planteó no llevarle a la cita para tratar de retenerle más tiempo, pero finalmente terminó jugando.

OFFICIAL: Barcelona have reached an agreement to sign Kashima Antlers and Japan star Hiroki Abe ✍️



That last finish reminds us of a certain Lionel Messi 🧐 pic.twitter.com/bOcJbii1CB