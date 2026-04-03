Según Het Laatste Nieuws, Jari de Busser está en el punto de mira del Club Brugge. El portero Simon Mignolet (38) anunció el jueves que se retirará al final de la temporada. Por ello, el Blauw-Zwart busca un nuevo guardameta.

El portero de 26 años jugó anteriormente en Bélgica para equipos como el KAA Gent, el Lommel SK y el Lierse SK. El Go Ahead Eagles fue la primera aventura en el extranjero para el belga. Llegó en el verano de 2024 procedente del Lommel SK como agente libre.

Mientras tanto, De Busser ya suma 59 partidos con el Kowet. Está rindiendo a buen nivel en el club de Deventer y eso no ha pasado desapercibido.

Según HLN, el club belga está explorando todas las opciones en la búsqueda de un nuevo portero. De Busser figura en la lista, pero no es el único candidato. Queda por ver si la elección del Club recaerá finalmente en él.

De Busser hizo historia en su primera temporada en el Go Ahead. Ganó por primera vez en la historia del club la Eurojackpot KNVB Beker, lo que le valió inmediatamente un gran prestigio. El portero desempeñó un papel importante al detener dos penaltis contra el AZ, lo que permitió ganar por 2-4 en la tanda de penaltis.

El actual portero del Club Brugge, Mignolet, anunció el jueves su retirada del fútbol al término de esta temporada. A lo largo de su carrera, ha disputado más de setecientos partidos.