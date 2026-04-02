El Ghazi recibe una suma millonaria y arremete con dureza

Anwar El Ghazi ha resuelto definitivamente a su favor la prolongada batalla legal con el FSV Mainz 05. El Tribunal Federal de Trabajo de Alemania, con sede en Erfurt, desestimó el jueves el último recurso presentado por el club de la Bundesliga. Poco después, el delantero del Al-Sailiya SC (de Catar) reaccionó con un contundente comunicado en las redes sociales.

El Mainz despidió a El Ghazi a finales de 2023 de forma inmediata por sus declaraciones a favor de Palestina. En julio de 2024, el juez ya dictaminó que este despido era nulo, ya que los mensajes estaban amparados por la libertad de expresión.





También en apelación, en noviembre de 2025, el Tribunal Regional de Trabajo de Renania-Palatinado falló en contra del Mainz. Con la desestimación de la última apelación, la batalla legal ha quedado definitivamente zanjada. Por lo tanto, el club deberá abonar el salario pendiente.

Se estima que el importe asciende a entre 1,5 y 1,7 millones de euros correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2024. Además, el delantero reclama una indemnización adicional de 1,2 millones de euros.

El delantero de treinta años reaccionó casi de inmediato con duras palabras a través de X. «Lo han vuelto a intentar y han vuelto a fracasar», comienza su mensaje. «No, no me refiero a los intentos de genocidio, repetidos y fallidos durante décadas, para exterminar a los palestinos, sino a los ridículos y lamentables intentos del FSV Mainz 05 de volver a recurrir su derrota en mi caso ante el tribunal alemán, para acabar perdiendo de nuevo».

A continuación, El Ghazi destaca que la sentencia le parece un acto de justicia. «Hoy, el tribunal alemán ha desestimado el último recurso del FSV Mainz 05, con lo que la sentencia anterior pasa a ser firme y se ha hecho justicia. Una victoria contundente».

También se muestra implacable con la directiva del Mainz. «Es hora de que los responsables del FSV Mainz 05, que se han dejado engañar, dejen de lado este asunto y me paguen el resto de mi contrato».

Añade que el dinero tendrá un destino claro. «Hay causas valiosas que apoyan a los niños de Gaza», afirma El Ghazi. «Espero que eso sirva de consuelo a la directiva del FSV Mainz 05». Concluye su declaración con las palabras «Free Palestine».