El gesto más bonito de Lautaro Martínez

Lo contó Cecilia Contarino, psicóloga de Racing. El delantero retrasó un vuelo para darle una gran sorpresa a un niño que había quedado cuadripléjico.

El hombre que está maravillando a todos por su rol de futbolista tiene también detalles que lo enaltecen como persona. Cecilia Contarino, psicóloga de Racing, reveló uno de los gestos más bonitos que tuvo Lautaro Martínez fuera de los campos de juego: el día que retrasó un vuelo para darle una gran sorpresa a un niño que había quedado cuadripléjico.

“Una mañana, me levanto, miro las redes y veo que un niño había tenido un accidente. Sus padres habían fallecido y había quedado en situación muy delicada de salud, cuadripléjico. El pequeño se llamaba Renzo y era hincha de Racing”, empezó relatando la psicóloga, en declaraciones que publica Mundo Deportivo. Y continuó: “Entonces, le mandé un mensaje a Lautaro, contándole la situación y pidiéndole que grabase un video para que yo se lo enviara por privado a un familiar. ¡Tardó tres minutos en mandármelo! Era tan lindo, tan sentido, que me hizo llorar. Los familiares del chico, reagradecidos”.

Claro que aquí no terminó esta historia. Hubo más. “Renzo murió en noviembre. Pero antes, Lautaro le dio otra alegría. Estaba de vacaciones y venía unos pocos días a la . Tenía vuelo directo de a Ezeiza (Buenos Aires), ahí una hora de escala y luego tomaba otro avión a Bahía Blanca, su ciudad. Pero cambió la conexión un par de horas, dejó las maletas en el aeropuerto y se fue a visitarlo al hospital. Cuando estaba con él, me envió un whasapp: ´Ceci, adivina dónde y con quién estoy´. Yo, ni idea. Enseguida, me mandó una foto con Renzo y me contó que había cambiado el vuelo para ir a verlo. Estuvo un rato y después sí se fue a Bahía Blanca. Eso es Lautaro”, describió Contarino.

El delantero del Inter y del seleccionado argentino, pretendido por el , figura cada día en los portales deportivos y su carrera asciende a pasos agigantados. “Él, allá, vive en otra sintonía, pero sigue siendo el mismo y siempre sorprende con algún gesto”, finaliza la psicóloga.