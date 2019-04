El gesto de Coutinho en el gol del Barcelona: "No escucho"

El brasileño marcó un golazo ante Manchester United y envió su mensaje.

No son tiempos fáciles para Coutinho , pese a que el Barcelona atraviesa un período dorado en el que gana todo lo que juega. El brasileño, uno de los jugadores más caros de la historia del equipo catalán, no se termina de mostrar como una gran figura. Pero, en la victoria ante el , el exLiverpool marcó un golazo para poner el 3 a 0, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la . Y mandó un mensaje: dedos índices en las orejas, primero ojos cerrados y luego mirada a la afición. "No escucho".

Tras ser reemplazado sobre el final del segundo tiempo, el brasileño fue ovacionado por el Camp Nou.

Una vez finalizado el partido, su compañero Clement Lenglet fue consultado por esa celebración de Coutinho. "Será una celebración suya, no sé qué habrá querido hacer. Lo que importa es el gol que ha marcado, un golazo", aseguró el central francés.