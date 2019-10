El gerente general de Jicaral carga contra la UNAFUT

El mexicano Jorge Alarcón se quejó porque considera que su equipo está siendo maltratado en el presente Torneo Apertura.

El gerente general de Jicaral, el mexicano Jorge Alarcón, considera que su equipo está siendo perjudicado por los fallos arbitrales en el Torneo Apertura y manifestó su descontento fuertemente en declaraciones contra la UNAFUT.

“No sé si por ser el benjamín no nos están dando un trato correcto en la UNAFUT, hasta ahorita no ha habido un solo penal que nos marquen a favor, en cambio nos han pitado una importante cantidad en contra. Todos los partidos nos amonestan a 5 ó 6 jugadores, a base de tarjetas nos perjudican económicamente y deportivamente, creo que no es justo”, declaró el dirigente.

El artículo sigue a continuación

Y agregó: “Si a alguien de la UNAFUT o del arbitraje le incomoda tener que venir a Jicaral se van a fregar porque nosotros vamos a seguir adelante y haremos todo lo posible que esté en nuestras manos para permanecer en primera división”.

“No nos van a amedrentar, había permanecido muy callado, la línea de nuestro presidente es hacer bien las cosas pero ayer hablé con él y le dije ya no podemos estar por las buenas con estos señores, haremos lo que tengamos que hacer para que nos respeten y para que no sigan cometiendo lo que nos están haciendo", siguió Alarcón.

Y concluyó: "Quiero hacer este llamado de alerta para que estén atentos a lo que le está sucediendo a nuestro equipo y que sepan que ya se acabó la tolerancia, ya se acabó la buena onda vamos ir con todo contra quien tengamos que ir para defender los derechos de nuestro equipo”.