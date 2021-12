“Es un resultado que deja el grupo abierto todavía y vamos a ir por el todo” aseguró Alejandro Restrepo tras el tímido empate a un gol ante Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. Nacional acababa de perder otros tres puntos que tenía en el bolsillo para quedar bien ubicado en el Cuadrangular y el fútbol fue tan generoso con los antioqueños, que horas más tarde Junior y Cali empataron en Barranquilla para dejar las opciones verdolagas latentes.

Llegó el partido en Palmaseca para demostrar que Nacional estaba vivo en el grupo, en sus aspiraciones, en su ánimo y en su resurrección. El partido inició con adversidad, después encontró un escenario favorable con el empate y la roja en el local, pero la actitud del Verde y las decisiones técnicas tomadas, fueron en contra vía de lo que el sentido común y la jerarquía que exige un club como Nacional. El partido terminó 3-1 para el Cali, con una penosa presentación de los paisas y resignando casi completamente sus posibilidades de llegar a la final, así la matemática lo mantenga con vida.

Se consumó el fracaso de Alejandro Restrepo en Atlético Nacional. Así sin más, sin vueltas, ni rodeos. No es posible que un equipo en ventaja numérica sea superado y arrinconado, bordeando la humillación. No es posible que los cambios sean los mismos de siempre, partido a partido y no se busque ningún cambio real en la táctica, o como mínimo, en la actitud. No es posible que Atlético Nacional sea tan previsible al punto de que cualquiera sabe a qué juega, cómo neutralizarlo, cómo sacarlo de su juego y cómo llevarlo a la desesperación para que las soluciones desde la cabeza visible sean los mismos cinco indolentes, carentes de carácter y vergüenza. De fútbol ni hablar.

El artículo sigue a continuación

Profesor Restrepo, usted el 24 de noviembre se ganó en legítimo derecho la posibilidad de disputar con Atlético Nacional, el equipo más grande del país, la Copa Libertadores 2022. Pero en una semana, que se suma a un flojísimo remate del Todos contra Todos, usted mismo se encargó de borrar todo con el codo. Seguramente desde el club y algún sector de la afición recibirá respaldo, pero con una imagen tan deslucida no se puede llevar a Nacional a un torneo internacional de tanta trascendencia. Por dignidad, se hace necesario el cambio.

Yo no sé si lo sobrepasó el entorno, la buena campaña en el Todos contra Todos, la presión propia del club, la ilusión de ganar un título de Liga o el azar. Lo cierto es que en el momento más exigente, faltó mucha ropa para el baile. No es el único culpable, ni responsable, el plantel también tiene una cuota grandísima en esta nueva decepción que debe asumir la hinchada, pero hay que reiniciar a tiempo para evitar que la Libertadores se reduzca a uno o dos partidos de repechaje.

Gracias por la Copa BetPlay, pero como bien dice un trapo de la barra popular: Esto es Nacional y aquí se deja la vida. Se deja la vida por el campeonato que representa seguir extendiendo el número en la vitrina con la hegemonía en el país. Con la Copa no alcanza, con ser líder durante 20 fechas no alcanza, con 42 puntos no alcanza, con 0 victorias en los últimos siete partidos menos que alcanza. Muchas gracias, buen camino de ahora en adelante.