«El Feyenoord se despide de Robin van Persie con efecto inmediato»

El Feyenoord y Robin van Persie se separan con efecto inmediato, según Transfermarkt. Se negocian los últimos detalles de la rescisión,y el club confirmará pronto la noticia.

Por ahora se desconocen los motivos exactos de la salida de Van Persie. Hace menos de una semana, el director técnico, Dévy Rigaux, ya había insinuado la posibilidad al rehusar confirmar en rueda de prensa que el técnico seguiría la próxima temporada.

«Primero analizaremos la temporada pasada y luego tomaremos una decisión», declaró Rigaux. «No nos hemos fijado ningún plazo; cuando tengamos claro hacia dónde queremos ir, actuaremos».

El director general, Robert Eenhoorn, crítico con los 65 puntos logrados en la Eredivisie, tampoco fijó plazo: «Aún pasará un tiempo antes de decidir».

Van Persie, técnico durante año y medio en De Kuip, llevó al equipo al segundo puesto y a la clasificación directa para la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones.

Pese a lograr el billete para la máxima competición europea, el equipo mostró un juego por debajo de lo esperado y la liga se escapó pronto.

En la Europa League, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, igual que Go Ahead Eagles y FC Utrecht.