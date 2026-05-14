El Feyenoord ficha a un digno sucesor de Pascal Bosschaart

Adrie Poldervaart, de 55 años, dirigirá al Feyenoord Sub-21 la próxima temporada tras lograr el título de Segunda División con el Quick Boys.

Así, el club de Rotterdam incorpora un sucesor de prestigio para Pascal Bosschaart (46), quien se va al FC Dordrecht como asistente de su amigo Dirk Kuijt.

Poldervaart se unirá al término de esta temporada procedente del Quick Boys, donde realiza una excelente labor. Anteriormente fue entrenador principal en De Graafschap y Excelsior, además de en varios clubes amateurs.

Además, fue asistente de Danny Buijs en FC Groningen y Fortuna Sittard. Con su llegada, el Feyenoord apuesta por un técnico experimentado, cuyo objetivo será ascender al filial a Segunda División.

Antes se mencionó al exjugador Thomas Buffel, pero finalmente Poldervaart se llevó el puesto.

Además, Bosschaart permanecerá vinculado a De Kuip: el club lo cederá a FC Dordrecht hasta mediados de 2028.

Como técnico interino, Bosschaart llevó al Feyenoord a eliminar al AC Milan en la Liga de Campeones y avanzar a la siguiente ronda.