El FC Barcelona gana a Osasuna y puede ser campeón el domingo

El Barcelona venció 2-1 a Osasuna el sábado con goles de Lewandowski y Torres en el final. Si el Real Madrid no gana al Espanyol el domingo, el Barça será campeón; de lo contrario, lo será en el Clásico de la próxima semana.

El Barcelona, con Frenkie de Jong en el banquillo, y Osasuna firmaron una primera parte pobre en ocasiones. Los azulgranas empezaron bien, con un cabezazo de Lewandowski y un libre directo de Dani Olmo que se marchó alto, pero ahí se acabó el peligro.

Después llegó la calma: el Barça controló el balón sin urgencia, consciente de su amplia ventaja sobre el Real Madrid, y Osasuna se mantuvo firme sin sufrir.

A diez minutos del descanso, Osasuna creó su mejor ocasión: Ante Budimir recibió en el área y su remate golpeó el poste.

En la segunda parte el Barcelona mostró más intensidad y lo reflejó en el 0-1, cuando Eric García cabeceó atrás para Dani Olmo. El gol parecía hecho, pero Alejandro Catena se lanzó y lo evitó.

A la hora de juego Hansi Flick recurrió a De Jong, Marcus Rashford y Ferran, pero el trío no cambió la dinámica. El partido siguió plano hasta que, en el 85’, Joan García evitó el 1-0 de Osasuna.

En el 81’, Rashford recibió con tiempo y espacio, centró al área y Lewandowski cabeceó al fondo de la red: 0-1.

Poco después llegó el 0-2: Fermín López lanzó un pase en profundidad a Ferran, que definió con calma entre las piernas del portero Sergio Herrera.

En el descuento, Raúl García cabeceó un centro de Abel Bretones, pero no evitó la derrota. Osasuna se queda décimo. El Real Madrid jugará el domingo a las 21:00 contra el Espanyol.