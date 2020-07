El extraño estreno goleador de Mendy en el Real Madrid

El lateral merengue se ha convertido en el 21º jugador en marcar esta temporada con el cuadro blanco

Ferland Mendy ya sabe lo que es marcar con la camiseta del . Ante el , el lateral francés ha marcado su primer gol en , y de una forma algo particular. En su encuentro número 29, el ex del Olympique Lyonnais ha encontrado el premio del gol, en un remate de lo más particular.

Regate y potencia en el remate

El lateral galo aprovechó una jugada en la que vio a la defensa nazarí algo descompuesta y decidió tirar de fe. Tras regatear a un zaguero en el balcón del área, batió a Rui Silva con un disparo potente desde el lateral, a pesar de las pocas opciones que le daba el disparo.

21º goleador de la temporada para el Real Madrid

Este extraño y potente remate supuso el primer gol de los blancos en el encuentro, y añadió a Mendy a la lista de goleadores del cuadro 13 veces campeón de Europa. El lateral es el 21º jugador en marcar esta temporada con el Real Madrid.

10 - Ferland Mendy es el décimo jugador francés que marca con el @realmadrid en @LaLiga tras Karim Benzema, Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Raphael Varane, Nicolás Anelka, Muller, Luciano, Lass Diarrá y Makelele. Galia#RealMadrid pic.twitter.com/lxGozTtzrW — OptaJose (@OptaJose) July 13, 2020

Décimo jugador francés que marca en Liga con los blancos

De esta forma, Mendy se añade a un selecto club. Es el décimo jugador francés que ha marcado con la camiseta del Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga, sumándose a una lista de lo más exclusiva.

Tras el lateral, se encuentran Karim Benzema (quien también ha marcado en Liga contra el Granada), Zinedine Zidane, Kopa, Varane, Anelka, Muller, Luciano, Lass Diarrá y Makelele