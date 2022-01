El estadio de Universidad de Chile podría ser en Cerrillos

La Tercera levantó una información trascendental en las aspiraciones históricas de Universidad de Chile y su Proyecto Estadio: está gestionando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Cerrillos para delinear los opciones de armar un estadio para 30 mil espectadores, "no techado pero que cumplirá los estándares que establece la FIFA para sus competencias" incluso "disputar las instancias decisivas de la Copa Libertadores cuando les toque jugarlas".

Según el matutino una de estas reuniones de carácter oficial se produjo el 20 de diciembre y además de Cristián Aubert estaban presentes el titular de Vivienda Felipe Ward y la alcaldesa Lorena Facuse. En ella, "surge la opción de un paño para la construcción del reducto. Se trata de un terreno de 12 hectáreas que cumple con las condiciones de conectividad que requiere un escenario proyectado con una capacidad para 30 mil espectadores. Está a escasa distancia de la avenida Lo Errázuriz y de la autopista Central y a 3.450 metros de la estación de Metro Cerrillos. Se trata de un predio plano y colindante con áreas residenciales. Y que, ciertamente, está ubicado en el área urbana de Santiago, un facror al que los laicos habían comenzado a pensar en renunciar, precisamente por las dificultades para encontrar un emplazamiento apto para la obra".

¿QUÉ DICEN LOS PROTAGONISTAS?

Facuse asegura ver que "en nuestra comuna tenemos un espacio amplio y que permite desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva de gran escala", y que a la U la ve con buenos ojos puesto que en su rol de edil "estamos en busca de proyectos que generen inversión, trabajo y posibiidades de desarrollo social, así como también necesitamos ingresos como las patentes comerciales, que nos ayuden a contar con recursos permanentes que ayuden a impulsar el desarrollo de la comuna".

En Vivienda reportaron al largamente citado medio que los terrenos consultados por la concesionaria tienen uso de infraestructura deportiva por la firma del convenio entre el COCH y el Servio Metropolitana con miras en los Panamericanos 2023 (se está construyendo la Villa Panamericana).

"En nuestra nueva administración no queremos levantar falsas expectativas con un proyecto tan ambicioso como este. No queremos caer en errores del pasado y solo informaremos algún tipo de avance cuando este sea real, serio, concreto y firme. Un principio angular de esta dirigencia es que no podemos jugar con las ilusiones de nuestra fiel hinchada", le trasladaron al diario desde Azul Azul, que admitió "acercamientos con distintas autoridades, de gobierno y de varias municipalidades, entre las que está Cerrillos. Pero son conversaciones que todavía no llegan a un compromiso que amerite ser informado".

La U 2022 se mueve rápido en lo deportivo, contratando por doquier para armar un plantel competitivo. Pero también quiere cumplir su anhelo más grande: la casa propia para reunirse con su pueblo tan grande y de sangre azul.