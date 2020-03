El ERTE del Barcelona no convence a los jugadores

El club azulgrana pretende rebajarles el sueldo en un 70% mientras dure el estado de alerta pero los jugadores no lo ven claro, por ahora.

El tiene la intención de acordar una rebaja del 70% del sueldo a todos sus empleados, con el vestuario del primer equipo de fútbol a la cabeza teniendo en cuenta que sus salarios suponen el mayor gasto en los presupuestos de un club que no podrá satisfacer la previsión de ingresos de 1.047 millones de euros que presentó a principio de temporada tras el parón sine die de las competiciones en las que se encuentra inmerso. Por ese motivo el club que preside Josep Maria Bartomeu pretende pactar con sus jugadores una rebaja que sólo les afectaría mientras dure el estado de alerta según adelantó Mundo Deportivo.

De todas formas, en estos momentos la plantilla no ve clara la postura de la junta directiva, que afectaría a todos los empleados y deportistas profesionales a sueldo del club barcelonista, que se mantienen todos a la expectativa de lo que resuelva el vestuario del primer equipo de fútbol, que todavía no ha trasladado una respuesta en firme. Así, la reunión de la directiva que tenía que producirse hoy de forma telemática se ha retrasado a mañana a la espera de posibles novedades en cuanto a la postura que puedan acabar adoptando los profesionales del fútbol masculino.

En este aspecto cabe señalar que el impacto en el presupuesto del club de los sueldos de Leo Messi y compañía es de 507 millones de euros según el mencionado presupuesto milmillonario tal y como lo presentó el club el pasado mes de septiembre, lo cual supone casi la mitad de una previsión de ingresos que ya no es válida tras la suspensión de las competiciones, todavía sin fecha de regreso y sin certeza siquiera de que vayan a retomarse. Por lo menos a día de hoy. Y el impacto económico mientras no haya fútbol, estimado en 374 millones de euros según As, tiene que subsanarse de alguna forma.

Por ese motivo el Barcelona ha mantenido contactos con , la ECA y la UEFA, para poder construir un frente común que refuerce el nuevo orden financiero en el mundo del fútbol tras la crisis generada por la expansión del CoVid-19 alrededor del planeta y que ha obligado a congelar las competiciones de medio mundo. Ya veremos si también los salarios de las super estrellas, una decisión que, de producirse, deberá hacerlo en las próximas horas.