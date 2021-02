El duro momento familiar de Tevez: falleció su padre Segundo

El papá adoptivo del atacante llevaba varios meses internado por complicaciones derivadas del coronavirus. El Apache no jugará contra Newell's.

"Es muy feo lo que está pasando, tengo gente cercana que está muy mal. Que se cuiden, es una enfermedad que me tocó vivir de cerca y es muy feo", había dicho Carlos Tevez hace algunos meses, cuando se filtraron unas fotos que lo mostraban en su campo de Maipú con gente y sin acatar las medidas de prevención dispuestas por el Gobierno Nacional. A partir de esa frase, se rumoreó que algunos familiares habían contraído la enfermedad y a principios de agosto se confirmó que se trataba de su padre, Segundo Tevez .

Segundo, padre adoptivo del Apache, se había operado del cuello a mediados de febrero y habría contraído el virus en un chequeo médico: presentó un cuadro de neumonía, diabetes y COVID-19 por el que estuvo en terapia intensiva durante 45 días. Finalmente, el viernes 4 de septiembre fue dado de alta según confirmó Diego Tevez -hermano del atacante de Boca-, pero tras algunas complicaciones debió ser nuevamente internado y este domingo 21 de febrero se confirmó su fallecimiento.

Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza! — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 21, 2021

Hace dos meses, tras la victoria sobre Newell's, Carlitos habló del tema y se mostró optimista: "Algunos saben el difícil momento familiar que pasó, pero por suerte el fútbol me está dando alegría". Sin embargo, luego de la derrota frente a Talleres, el Apache se mostró muy golpeado y reconoció: "Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por momentos estoy bien, a veces en el entretiempo me pongo a llorar. Son momentos difíciles, no puedo explicarlo".

En el encuentro con la T, en una de los alambrados de La Bombonera apareció un pasacalles de la barra del Xeneize en apoyo al capitán: "Muchas fuerzas Carlitos y familia Tevez, de corazón. Jugador N° 12".

La situación no mejoró con el tiempo. De hecho, tras la dura eliminación ante Santos en semifinales de la Copa Libertadores, y en la antesala de la final de la Copa Maradona frente a Banfield, Boca anunció que el Apache no viajaría junto con el plantel y se terminó sumando un día después: a pesar de ello, Russo tomó la decisión de que no fuese titular, lo que evidencia el delicado estado de salud del padre del ídolo.

"Segundo se hizo cargo de mi sin tener nada que ver conmigo. Vio un chico indefenso que no tenia un guía ni nada. Es un luchador, no baja los brazos, quiere seguir viviendo. Como familia, lo acompañamos en todo momento. Los médicos dicen una cosa pero mi viejo la sigue peleando, nos sigue marcando cómo se vive la vida y nos marca mucho", dijo Carlitos en una extensa entrevista a TyC Sports.

Luego de ganar la Copa Diego Maradona, Carlitos se sinceró y admitió que "mi viejo ya no tiene posibilidades" . Un pronóstico que lamentablemente se confirmó este 21 de febrero, con el comunicado de Boca a través de su cuenta de Twitter: "Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!". Tras la confirmación de la noticia, el Apache dejó el hotel donde se alojaba el plantel a la espera del partido frente a Newell's y viajó rumbo a Buenos Aires para estar junto a sus seres queridos, por lo que no será parte del encuentro frente a la Lepra.