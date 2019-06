El día que Brasil jugó con la camiseta de Boca

Ocurrió en la Copa América de 1937, en un partido frente a Chile: como ambos vestían de blanco, el Scratch debió recurrir a un uniforme improvisado.

3 de enero de 1937. Estadio El Gasómetro. Buenos Aires. Campeonato Sudamericano, lo que hoy se conoce como Copa América. y debían enfrentarse, pero tenían sólo camisetas blancas para vestir a sus jugadores y no querían saber nada con buscar una alternativa. Casi de casualidad, en una mezcla de improvisación y falta de previsión, surgió una solución que hoy parecería prácticamente absurda. A los organizadores no se les ocurrió otra idea que hacer un sorteo para determinar quién debía cambiar su vestimenta. Allí nació una historia bastante particular y poco conocida hasta hoy.

Brasil, que en esa época todavía no vestía de amarillo, color que comenzó a utilizar recién a partir de 1950 luego del fatídico Maracanazo que enterró la casaca blanca, perdió el sorteo. ¿Cuál era la camiseta que iba a poner la organización para poder disputar el partido? La de uno de los clubes más grandes de la , . Los libros de la historia no terminaron de dejar en claro por qué surgió esa idea y quién fue el que sugirió que se usara esa vestimenta, aunque habría sido de un colaborador que era hincha de ese club y tenía cercanía con la Comisión Directiva del club xeneize. El modelo era el clásico del club argentino, con el azul fuerte y una franja amarilla en el centro.

La historia tenía un antecedente, en el mismo torneo: en el debut, Brasil jugó contra Perú, que también usaba el color blanco. En esa ocasión también perdió el sorteo que se realizó y tuvo que usar la camiseta roja de Independiente.

¿Qué suerte le trajo la camiseta de Boca a Brasil? Muy buena. El Scratch le ganó 6 a 4 a Chile, con goles de Patesko (dos), Luizinho (dos), Carvalho Leite y Roberto. Por su parte, Raúl Toro (dos), José Avendaño y Guillermo Riveros anotaron para Chile.

Pese a esa gran victoria, Brasil no pudo quedarse con el campeonato. Fue Argentina, de local, el equipo que se impuso y consiguió su quinto título hasta ese momento. En el partido clave, la Albiceleste venció en la prórroga a la -todavía no- Verdeamarela por 2 a 0, con dos goles de Vicente de la Mata, una joven promesa de 17 años, que luego haría historia de la grande en el fútbol argentino.