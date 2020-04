El descenso y el ascenso en Bélgica dependen del coronavirus

Si bien se conoció al campeón de la First Division A, todavía queda pendiente el debate de cómo se resuelve la temporada en la parte baja.

El coronavirus le pega golpes a diario al fútbol y en no quisieron especular con el cierre de temporada de la First Division A y decidieron que el campeón debe ser el Club Brugge, líder liguero por 15 puntos de diferencia con el Gent, pero les falta establecer si habrán ascensos y descensos o si se expande la comercialmente denominada Jupiter Pro League de 16 a 18 equipos. El COVID-19 está a días de cambiar el curso de una liga europea.

Los cupos a Europa están claros y la federación se ha dado como plazo el 15 de abril para confirmar a Brujas como campeón, Gent acompañándolo a y Sporting Charleroi junto a Antwerp a . Cabe destacar que el sublíder llevaba 55 positivos, el tercero 54 y el cuarto 53, con una fecha por jugar.

Pero aquella distancia es todavía más dramática si se trata de mantener la categoría, misión anual para muchísimos equipos a lo largo del mundo. En la liga belga, Waasland-Beveren ocupaba la última posición del certamen, con 20 unidades. Más arriba se encontraba el KV Oostende, con 22, y Cercle Brugge tenía escasas chances pero ciertas por sus 23 en el puesto 14º.

En la cancelada fecha 30, Waasland-Beveren iba a ser local contra el Gent y el Oostende visitaba el Círculo de Brujas, en un enfrentamiento directo para mantenerse en la Primera División.

Desde la First Division B, Beerschot-Wilrijk le había ganado el partido de ida del playoff de ascenso a OH Leuven, que no tuvo chance de intentar la remontada en casa.

Las opciones que se manejan hoy, cuando la junta directiva finalizó la competición, son dos. La primera, seguir las reglass: bajar al Waasland-Beveren e intentar reprogramar la final o bien subir al Beerschot-Wilrijk por el resultado parcial. La segunda: subir a ambos finalistas y no bajar a nadie, lo que implicaría un incremento de 16 a 18 escuadras en la First Division A, con la B todavía sujeta a resoluciones de conformación.

La Asamblea General, el día 15, hará oficiales todos los resultados de las discusiones de este jueves en el Consejo Administrativo. Según Peter Croonen, presidente de la Pro League, "es una dirección clara que queríamos dar, para luego el 15 de abril que es cuando queremos haber tomado una decisión final".

Miembros de los 24 clubes profesionales trabajarán en la decisión final. "Si la clasificación es muy clara para designar al campéon, en principio también debe serlo para designar al descendido", opina Crooner en Sporza.

"Waasland-Beveren probablemente no querrá reconocerlo, pero es un tema sujeto a la determinación del grupo de trabajo", aclara el presidente, que no descarta la liga de 18: "evidentemente no podemos excluirla".