Nuno Espíritu Santo seguirá como entrenador del West Ham United la próxima temporada, anunció el club. El descenso no afectó su continuidad.

Pese a ganar en casa al Leeds el fin de semana, el equipo descendió tras la victoria del Tottenham.

El equipo cae a la segunda división tras catorce años en la Premier League, donde logró un sexto puesto en 2020/21 y la Conference League en 2022/23.

Pese a todo, el club mantiene la confianza en el técnico portugués. Según el comunicado, Espíritu Santo está «muy motivado» para devolver al West Ham a la Premier League, algo que ya logró en 2018 con el Wolverhampton Wanderers.

Ha sido una temporada agitada para el técnico de 52 años, que a principios de 2024 fue despedido por el Nottingham Forest y poco después reemplazó a Graham Potter en el London Stadium.

Al llegar, el equipo sumaba solo tres puntos en los primeros cinco partidos de Potter y el objetivo era claro: evitar el descenso.

Tras el parón invernal mostró una mejora visible, pero no bastó para salvar la categoría.