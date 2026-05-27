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West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Daily Loos

Traducido por

El descendido West Ham United decidirá el futuro de Nuno Espíritu Santo

West Ham
N. Espirito Santo

Nuno Espíritu Santo seguirá como entrenador del West Ham United la próxima temporada, anunció el club. El descenso no afectó su continuidad.

Pese a ganar en casa al Leeds el fin de semana, el equipo descendió tras la victoria del Tottenham.

El equipo cae a la segunda división tras catorce años en la Premier League, donde logró un sexto puesto en 2020/21 y la Conference League en 2022/23.

Pese a todo, el club mantiene la confianza en el técnico portugués. Según el comunicado, Espíritu Santo está «muy motivado» para devolver al West Ham a la Premier League, algo que ya logró en 2018 con el Wolverhampton Wanderers.

Ha sido una temporada agitada para el técnico de 52 años, que a principios de 2024 fue despedido por el Nottingham Forest y poco después reemplazó a Graham Potter en el London Stadium.

Al llegar, el equipo sumaba solo tres puntos en los primeros cinco partidos de Potter y el objetivo era claro: evitar el descenso.

Tras el parón invernal mostró una mejora visible, pero no bastó para salvar la categoría.

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