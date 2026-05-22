El defensa deja el Real Madrid tras 131 partidos, gratis

Tras Dani Carvajal, David Alaba también deja el Real Madrid. El austriaco se va tras cinco temporadas sin coste de traspaso.

A través de sus canales oficiales, el club le agradece su aportación: «Queremos expresar nuestro agradecimiento a un jugador que formó parte de una etapa muy exitosa de la historia del club».

Disputó 131 partidos y conquistó 11 títulos: 2 Champions, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Supercopas de España y 1 Copa del Rey.

El presidente Florentino Pérez elogió su dedicación y un momento icónico en la conquista de la Decimocuarta, que ya forma parte de la historia del club.

El sábado, tras el partido contra el Athletic de Bilbao, Alaba se despedirá en el Santiago Bernabéu con un homenaje del club.

Llegó en 2021 del Bayern de Múnich como agente libre y, tras cinco temporadas, ambas partes han acordado su salida.

Las lesiones en la pantorrilla le limitaron a 505 minutos en 15 partidos esta temporada, por lo que ahora busca nuevo destino.