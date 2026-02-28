El currículum de Mourinho es, en realidad, MEJOR que el de Guardiola: ¡la prueba es increíble!

En un apasionado análisis que ya ha acumulado más de un millón de visitas, FanZone de GOAL se sumerge de lleno en uno de los debates más encendidos del fútbol: ¿quién tiene un currículum más impresionante como entrenador, José Mourinho o Pep Guardiola?

JFTV Luca no pierde tiempo en dejar clara su postura.

«El currículum de José Mourinho como entrenador es mejor que el de Pep Guardiola».

A partir de ahí, repasa la trayectoria de Mourinho con implacable detalle, comenzando por los inicios de su ascenso.

«Hablemos del Barcelona. Él y Guardiola trabajaron en el club al mismo tiempo. No consiguió el trabajo que quería (en el Barça). Luego se fue al Benfica antes que al Oporto, donde triunfó, ganó algunos trofeos, se fue al Oporto, ganó literalmente todos los trofeos europeos posibles en dos temporadas, ganó todo a nivel nacional y europeo, la Copa de la UEFA y la Liga de Campeones, ganando la Liga de Campeones con el Oporto, lo que podría decirse que es su logro más impresionante».

A continuación, el comentario se traslada a Stamford Bridge, donde se describe un Chelsea que estaba lejos de ser la superpotencia en la que se convertiría más tarde.

«Se va al Chelsea y, en ese momento, sin ánimo de ofender, Charlie, pero no es el club puntero que es ahora. El Arsenal dominaba la liga, el Manchester United dominaba la liga. El Chelsea acababa de entrar en escena con Abramovich fichando a todos esos jugadores, pero Mourinho fue el catalizador de todo.

Ganó la liga en su primera temporada, encajando solo 15 goles, uno de los logros más impresionantes de la Premier League hasta la fecha. Y repitió hazaña en la temporada 2005/06».

Luego vino el Inter de Milán y el histórico triplete que sigue siendo único en el fútbol italiano. Es un tema que realmente le duele, porque es aficionado de la Juventus.

«Luego se va al Inter de Milán. No solo gana la Liga, sino que consigue el triplete en la temporada 09/10, lo que hasta la fecha es el único club italiano que lo ha logrado. Odio decirlo. Me duele, sinceramente. Pero el Inter es el único club que ha ganado el triplete.

Y es impresionante porque lo consiguió venciendo a Pep Guardiola por el camino, lo que es un momento realmente genial, porque el Barcelona eligió a Pep para el club un par de años antes en lugar de a Mourinho. Tenía esa historia de venganza. Los eliminó. Y podríamos hablar de las decisiones arbitrales y todo eso. Pero vosotros erais mejores que ellos, y aun así os eliminaron».

El Real Madrid se presenta como el capítulo definitivo de la venganza.

«Luego se va al Madrid y sigue atormentando a Pep allí, lo cual es, de nuevo, una locura si lo pensamos. El Barcelona dominaba la liga. Y en la temporada 11/12, José Mourinho acaba con el dominio de Pep Guardiola, ganando la liga con 100 puntos, el primer equipo en hacerlo en la historia de La Liga. El Barça lo igualó la temporada siguiente, pero el Real Madrid fue el primero en hacerlo».

Vuelve a Stamford Bridge para su segunda etapa y una memorable temporada con el Manchester United.

«Luego regresa a la Premier League con el Chelsea y gana la liga. Creo que es el único entrenador que ha estado en lo más alto de la tabla de la Premier League desde la primera jornada hasta el final, y ganó la liga de forma muy dominante.

«Fichó por el Manchester United y, en retrospectiva, fue el entrenador más exitoso después de Ferguson. Ganó la Europa League y la FA Cup. Lo hizo muy bien allí. Quizás se podría argumentar que no rindió al máximo, pero él mismo dijo que quedar segundo fue su mejor logro con ese club, lo cual es una locura».

Incluso su etapa en el Tottenham recibe una valoración justa.

«Se va al Tottenham. Lo siento, Ed, pero allí no tendrá éxito. (Sin embargo) tiene un buen historial frente a Pep en los enfrentamientos directos. Llegó a la final. Ya lo despidieron antes. En retrospectiva, creo que fue una decisión equivocada por parte de la directiva, pero allí no ganó nada».

Y el capítulo de la Roma, a menudo subestimado, cierra el caso.

«Se va al Roma. Para mí, este es un logro muy subestimado. Gana la Conference League en su primera temporada, el primer trofeo europeo del club. Llega a la final de la Europa League la temporada siguiente y tiene la mala suerte de perderla por unas decisiones arbitrales horribles. Así que dos finales europeas en dos años le valieron el cariño y la adoración del Roma».

El vídeo da el golpe de gracia:

«También es un logro increíble. Creo que estuvo invicto en casa durante nueve años seguidos. Si yo fuera un empresario y quisiera contratar a un entrenador, miraría estos datos y pensaría: "Vaya, ¿quién puede superar esto?"».

Se le quiera o se le odie, el recorrido del Special One, desde entrenador rechazado en el Barcelona hasta ganador de tres títulos, arrebatador de trofeos y fuerza nunca aburrida, queda perfectamente reflejado. Tanto si se está del lado de Mourinho como del de Guardiola, este vídeo ha cumplido su función: ha vuelto a poner en debate a todo el mundo del fútbol.