El contrato de Rafael Santos Borré con River: cuánto vale, cláusula y rumores de venta

El delantero colombiano, máximo goleador del Millonario en 2018 y 2019, no piensa en irse de Núñez: "Tengo ganas de seguir estando acá".

Mientras todas las luces estuvieron -merecidamente- puestas sobre otras figuras del River multicampeón de los últimos años, él se fue ganando de a poco su lugar. En silencio, con muy bajo perfil y a fuerza de goles decisivos, Rafael Santos Borré se volvió un jugador clave para el equipo de Marcelo Gallardo.

Desde su arribo a Núñez a mediados del 2017, el colombiano fue de menos a más: llegó como un verdadero desconocido para la mayoría de los hinchas, tuvo un rápido proceso de adaptación, se asentó entre los habituales titulares, fue el máximo goleador del Millonario en 2018 (14 gritos) y 2019 (16 tantos), y arrancó con todo el 2020.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO CON RIVER?

El centrodelantero colombiano tiene contrato vigente con River hasta junio del 2021.

¿CUÁNTO VALE BORRÉ?

El ex y llegó como una apuesta de Gallardo hace dos años y medio, cuando River le pagó 3,5 millones de euros por la mitad de su pase al . Un tiempo después, el club argentino desembolsó la misma cifra por un 25% más, por lo que el actualmente posee el 75% de su ficha. Según el sitio especializado transfermarkt, Borré vale 12,5 millones de euros.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN

El atacante de 24 años tiene la cláusula de rescisión más alta de todo el plantel riverplatense: 30 millones de euros (casi 34 millones de dólares)

RUMORES DE VENTA

Como era de esperarse, tras asentarse como una de las piezas fundamentales de River, Borré empezó a estar en la mira de distintos equipos europeos. El más reciente, el de .

"Siempre hay sondeos, son normales. Los clubes averiguan cómo está el jugador, qué tipo de contrato tiene y cuántos años le quedan. Más que eso, siempre es decisión del jugador y en ese sentido siempre he sido serio y sincero con el entrenador. Él me ha comentado lo que quiere y yo le dije lo que quiero. Siempre hemos estado de acuerdo, pero estoy tranquilo y tengo ganas de seguir estando acá", reconoció el propio delantero, en conferencia de prensa, ante la consulta por el supuesto interés de los ingleses.

"En esto del fútbol también hay que ser agradecidos y en el momento que yo no estuve bien, el grupo estuvo conmigo y me ayudó a seguir creciendo como jugador. En ese momento no tenían la necesidad de hacerme crecer como jugador y sin embargo muchos estuvieron ahí. He hecho grandes compañeros y grandes amigos y eso hace que uno dude mucho a la hora de tomar esas decisiones y que no te quieras ir de este lugar porque cada día que pasa y cada reto que vamos consiguiendo, que vamos pasando, siempre aparece un nuevo objetivo, una nueva meta y la quieres afrontar con esa gente que estuvo contigo en los momentos buenos y en los malos", explicó, dando por descartada su salida de River, al menos por ahora.