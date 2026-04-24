El comité emite un duro veredicto sobre el árbitro tras el polémico incidente de Brobbey

El Comité de Incidentes Clave de la Premier League concluye que Brian Brobbey debió ser expulsado por la falta sobre Cristian Romero en el partido contra el Tottenham Hotspur, ganado 1-0.

Hace dos semanas, el Sunderland ganó 1-0 con gol de Nordi Mukiele, pero la polémica se centró en la falta de Brobbey sobre Romero.

El potente delantero empujó por la espalda al capitán del club londinense, quien chocó violentamente con el portero suplente Antonín Kinský.

Ambos quedaron tendidos unos minutos; el portero recibió atención y reanudó el juego, mientras que Romero, entre lágrimas, tuvo que retirarse. Sufrió una pequeña rotura en el ligamento medial de la rodilla que le margina lo que resta de temporada y pone en duda su presencia en el Mundial.

Brobbey ya tenía una amarilla, pero el árbitro Rob Jones no le mostró la segunda. El panel considera que debió ser expulsado.

El KMI Panel, organismo independiente que analiza las decisiones arbitrales en la Premier, concluye que Jones debió intervenir.

Según el panel, no fue la primera decisión errónea de Jones: de las 42 fallos registrados, él cometió diez.